Straż przybrzeżna: We wraku łodzi podwodnej Titan prawdopodobnie znaleziono ludzkie szczątki

W najnowszym komunikacie straż przybrzeżna USA informuje, że otrzymała odnalezione w ubiegłym tygodniu szczątki Titana. Mają one zostać przetransportowane do portu w Stanach Zjednoczonych, a następnie zbadane przez Morską Komisję Śledczą (MBI). "Eksperci z zakresu medycyny przeprowadzą formalną analizę domniemanych ludzkich szczątków, które zostały starannie wydobyte razem z wrakiem w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia" - czytamy w komunikacie. Kapitan Jason Neubauer, szef MBI podkreślił, że "dowody zapewnią śledczym z kilku międzynarodowych jurysdykcji krytyczny wgląd w przyczynę tragedii". - Nadal pozostaje dużo pracy do wykonania - dodał.

Implozja batyskafu Titan. Pięć osób nie żyje

W ubiegłym tygodniu pilot i czterech pasażerów łodzi podwodnej Titan, która zaginęła w czasie ekspedycji do wraku Titanica, zostali uznani za zmarłych. Poinformowała o tym firma ekspedycyjna, która zorganizowała wyprawę. "Cała piątka pozostaje w naszych sercach" - napisano w komunikacie.

Śmierć pasażerów pojazdu podwodnego potwierdziła później straż przybrzeżna. "W imieniu straży przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych i całego zjednoczonego dowództwa składam najgłębsze kondolencje rodzinom" - powiedział kontradmirał John Mauger podczas konferencji prasowej.

Połacie blachy, kable i podwozie. Na ląd sprowadzono szczątki Titana

Przedstawiciele straży przybrzeżnej poinformowali, że zdalnie sterowany robot znalazł w obszarze poszukiwań fragmenty Titana. Zostały one odnalezione w odległości około 500 metrów od wraku Titanica. Według wstępnych analiz doszło do implozji batyskafu, czyli jego wybuchu do wewnątrz. Nie wiadomo, czy wówczas pasażerowie jeszcze żyli.