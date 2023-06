Blinken: "Widzimy pęknięcia wewnątrz Rosji". Mówi, jak zakończy się wojna w Ukrainie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken udzielił w środę 28 czerwca wywiadu dla amerykańskiej stacji telewizyjnej MSNBC. Szef amerykańskiej dyplomacji został między innymi zapytany o ostatni bunt wywołany przez przywódcę Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna. - To pod wieloma względami był niezwykły moment i nadal nim pozostaje. Myślę, że jeszcze bardziej ujawnił porażkę rosyjskiej wojny w Ukrainie, zarówno za granicą, jak i w kraju. Widzimy pewne pęknięcia, nie tylko w tym, co dzieje się w Ukrainie, ale także w Moskwie - powiedział Blinken.

Antony Blinken: Widzimy pęknięcia wewnątrz Rosji

- Gdybyśmy siedzieli tutaj 16 miesięcy temu, siły rosyjskie byłyby u progu Kijowa. Myśleli, że zajmą miasto. Myśleli, że wymażą Ukrainę z mapy jako niepodległy kraj. Teraz, po 16 miesiącach, najemnicy Władimira Putina zmierzali w kierunku Moskwy. To uosabia porażkę, jaką poniósł w Ukrainie. Ogólnie rzecz biorąc, była to porażka Putina i teraz widzimy wewnętrzne pęknięcia, a nie tylko zewnętrzne, jeśli chodzi o prowadzenie wojny - stwierdził sekretarz stanu USA.

Jego zdaniem Prigożyn rzucił bezpośrednie wyzwanie władzy Putina, co obnażyło niezgodę w szeregach rosyjskiej władzy. Blinken stwierdził, że "wystarczy mieć konto w mediach społecznościowych", żeby zobaczyć toczący się od miesięcy spór w Rosji na temat sposobu prowadzenia wojny w Ukrainie. - Spójrzmy, gdzie Rosja znajduje się teraz: jest słabsza militarnie, słabsza gospodarczo, jej pozycja na świecie gwałtownie spadła, udało jej się odciągnąć Europę od rosyjskiej energii, udało jej się wzmocnić NATO. Udało się zrazić do siebie praktycznie całą Ukrainę i jednocześnie zjednoczyć ten kraj - powiedział Blinken, opisując obecną sytuację Rosji na arenie międzynarodowej.

- Nikt nie wyobrażał sobie przed wkroczeniem Rosjan, że Finlandia i Szwecja będą członkami NATO. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł sobie wyobrazić, że samo NATO będzie coraz silniejsze. Ironia polega na tym, że NATO nigdy nie stanowiło zagrożenia dla Putina. Nie ma żadnych planów wobec Rosji. To Sojusz obronny, a jednak obsesja Putina na jego punkcie w rzeczywistości umocniła pakt - mówił Blinken.

Sekretarz stanu USA o kontrofensywie: To się rozegra w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy

Zapytany o ukraińską kontrofensywę, odparł, że jest na wczesnym etapie. Ale dzięki niedawno ogłoszonemu dodatkowemu pakietu pomocy, "mają to, czego potrzebują, aby odnieść sukces". - Ale to dopiero początek. I myślę, że to się rozegra nie w ciągu najbliższych dni, ale w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy - dodał.

Antony Blinken został także zapytany o możliwy obecnie sposób zakończenia wojny. - Ostatecznie zakończy się to dyplomacją, negocjacjami. Główną przeszkodą na drodze do tego jest obecnie przekonanie Putina, że może w jakiś sposób przetrzymać Ukrainę i resztę z nas. Im szybciej to zrozumie, tym szybciej pojawi się szansa na prawdziwe negocjacje. Warunki ugody muszą ostatecznie zależeć od Ukraińców, ale znamy kilka podstawowych zasad. Pokój musi być sprawiedliwy i trwały, a mówiąc sprawiedliwy, mam na myśli to, że musi uwzględniać podstawowe zasady leżące u podstaw Karty Narodów Zjednoczonych - integralność terytorialną, suwerenność. Nie możemy zatwierdzić zajęcia terytorium innego kraju siłą - odparł sekretarz stanu USA, dodając, że "nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy właściwie wojna właściwie się skończy".