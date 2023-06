Paweł Łatuszka w rozmowie z agencją prasową Associated Press stwierdził, że Alaksandr Łukaszenka podpisał dokumenty, które doprowadziły do przymusowego przewożenia ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję na Białoruś. Łatuszka powiedział, że posiada konkretne dowody na potwierdzenie swoich tez, a odpowiednie materiały trafiły do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Białoruski opozycjonista wyraził też nadzieję, że sąd w Hadze wyda nakaz aresztowania Alaksandra Łukaszenki.

Przymusowe wywożenie ukraińskich dzieci. Według Pawła Łatuszki ponad 2100 nieletnich trafiło na Białoruś

Z informacji podawanych przez Pawła Łatuszkę wynika, że na Białoruś wywieziono ponad 2100 dzieci. Miały one tam trafić z co najmniej 15 ukraińskich miast okupowanych przez Rosję. - Ukraińskie dzieci, które znajdowały się pod opieką państwa ukraińskiego, w tym sieroty, dzieci z niepełnosprawnościami i te, których rodzicom odebrano prawa rodzicielskie, zostały nielegalnie przetransportowane na terytorium Białorusi - powiedział Łatuszka.

Białoruski opozycjonista dodał, że materiały dotyczące sprawy zostały przekazane Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Przedstawiciel sądu w Hadze przekazał Associated Press, że MTK nie komentuje tego rodzaju doniesień, ponieważ trybunał "jest zobowiązany do ochrony poufności otrzymanych informacji".

Łatuszka: Łukaszenka osobiście podpisał dokumenty dot. wywozu ukraińskich dzieci na Białoruś

Paweł Łatuszka podkreślił rolę Alaksandra Łukaszenki w opisywanym przez siebie procederze. Zdaniem Łatuszki prezydent Białorusi osobiście podpisywał dokumenty, które umożliwiały przymusowe wywożenie ukraińskich dzieci. - Materiały przekazane prokuraturze dowodzą, że Łukaszenka osobiście podpisywał dokumenty pod auspicjami tzw. Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, które stworzyły podstawy do organizacji i sfinansowania wywozu ukraińskich dzieci na Białoruś - stwierdził opozycjonista.

Łatuszka liczy na to, że dzięki zgromadzonym przez niego materiałom, Międzynarodowy Trybunał Karny wyda nakaz aresztowania Alaksandra Łukaszenki. Tego rodzaju środek został zastosowany wobec Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, o czym pisaliśmy. W marcu MTK uznał, że są oni odpowiedzialni na nielegalną deportację oraz przesiedlanie dzieci z Ukrainy do Rosji.