Oscar Roome był 10-letnim uczniem szkoły podstawowej Kidmore End CE w Oxfordshire, niedaleko Reading w Anglii. W piątek 23 czerwca chłopiec jadł posiłek na stołówce. W pewnym momencie dziecko zakrztusiło się jedzeniem i zaczęło się dusić. O sprawie poinformował "Daily Mail".

REKLAMA

Zobacz wideo Jak odróżnić zakrztuszenie od zadławienia się dziecka? "Dla rodziców nie ma znaczenia definicja"

Anglia. Śmierć dziecka podczas posiłku na szkolnej stołówce. Chłopiec zakrztusił się jedzeniem

Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala. W akcję ratunkową zaangażowano śmigłowiec, karetkę oraz policję. Pomimo wysiłków personelu, który szybko zareagował, chłopiec zmarł w sobotę 24 czerwca w John Radcliffe Hospital w Oksfordzie. W ostatnich chwilach dziecko otaczała jego rodzina.



Bliscy pożegnali w mediach 10-latka słowami, że "był ich uroczym chłopcem, który dopiero zaczynał dorastać". Dziecko było ciekawe świata i chciało pogłębiać wiedzę o wszystkim, co go otaczało. Oscar lubił także dzielić się wiedzą, pozostając przy tym uprzejmy i pokorny. "My, jego rodzice i rodzeństwo, mamy złamane serca" - pożegnali chłopca jego bliscy. W sprawie śmierci chłopca śledztwo wszczęła już prokuratura.

Atak w Nottingham cd. Wśród rannych Polak: "Policja zabroniła mi mówić"

Jak pomóc przy zakrztuszeniu się dziecka?