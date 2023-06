We Francji wrze po zastrzeleniu 17-latka przez policję. Macron już wydał wyrok: Niewybaczalne

Zobacz wideo Pożar na granicy polsko-białoruskiej. Interweniowały służby

We wtorek 27 czerwca w miejscowości Nanterre pod Paryżem wybuchły zamieszki, po tym jak policjant zastrzelił 17-latka. Do zdarzenia doszło rano tego samego dnia. Już wieczorem kilkadziesiąt osób wyszło na ulice w geście protestu przeciwko śmierci nastolatka. Podpalone zostało kilka samochodów, wzniesiono uliczne barykady oraz rzucano w policję m.in. kamieniami czy butelkami z benzyną. Funkcjonariusze z kolei odpowiadali gazem łzawiącym. Podpalono także ratusz znajdujący się w Montes-la-Joy. Protesty nie ustępują. Jak podaje agencja AFP, cytując ministra spraw wewnętrznych Francji, podczas drugiej nocy zamieszek policja aresztowała 150 osób.

Zamieszki na ulicach Francji. Macron: Nic nie usprawiedliwia śmierci młodej osoby

Prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się we wtorek do tej tragicznej sytuacji. - Nic nie usprawiedliwia śmierci młodej osoby - powiedział, wzywając do "spokoju, aby sprawiedliwości stało się zadość". - Chciałbym wyrazić uczucia całego narodu w związku z tym, co się stało i śmiercią młodego Nahela oraz powiedzieć jego rodzinie o naszej solidarności - powiedział prezydent. Jak dodał, "dla mamy nastolatka, który został zabity, to niewytłumaczalne, niewybaczalne".

BBC donosi, że francuskie władze wszczęły dwa dochodzenia w sprawie śmierci nastolatka - jedno w sprawie możliwego zabójstwa przez funkcjonariusza publicznego, a drugie w sprawie niezatrzymania pojazdu przez kierowcę i rzekomej próby zabicia funkcjonariusza policji. Komentarz Macron spotkał się jednak z negatywną reakcją ze strony związków zawodowych policji, które oskarżyły go o pośpiech w osądzaniu zaangażowanych w akcję funkcjonariuszy.

Zabity Nahel pochodził z francusko-algierskiej rodziny. 17-latek jest drugą osobą w tym roku we Francji, która zginęła w strzelaninie policyjnej podczas zatrzymania drogowego. W ubiegłym roku w ten sposób zginęła rekordowa liczba 13 osób.

