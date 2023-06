Kreml opublikował nagranie z wizyty Putina w Derbencie. Te 20 sekund wybrano celowo

Służby prasowe Kremla poinformowały w środę wieczorem m.in. o spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Republiki Dagestanu Siergiejem Mielikowem. - Władimirze Władimirowiczu, nie ma w Dagestanie osoby, która nie poparłaby decyzji kierownictwa Federacji Rosyjskiej, które zostały podjęte 24 czerwca. Nie ma w Dagestanie osoby, która nie wyraziłaby poparcia po waszym apelu do narodu Federacji Rosyjskiej - przekonywał Mielikow, nawiązując do sobotniego buntu Grupy Wagnera.

- Moi koledzy i ja przyjechaliśmy tutaj, aby porozmawiać o tym, co musimy dodatkowo zrobić w całym kraju, aby rozwijać turystykę krajową i przyjazdową. To nie przypadek, że wzrost turystyki krajowej tutaj, w Dagestanie, a w szczególności w Derbencie, jest po prostu rekordowy - przekonywał Putin w trakcie wizyty.

- Oczywiście swoją rolę odegrały czynniki zewnętrzne: wszelkiego rodzaju sankcje i restrykcje ze strony władz niektórych państw, podsycana przez nie rusofobia. W rzeczywistości sami skreślili się z listy atrakcyjnych dla naszych obywateli destynacji turystycznych, tracąc w ten sposób dochody, reputację i zaufanie partnerów - dodał.

Władimir Putin w Derbencie. Jest nagranie

Służby prasowe Kremla opublikowały również dwudziestosekundowe nagranie, na którym widać Władimira Putina spotykającego się z rozentuzjazmowanymi mieszkańcami Derbentu.

"Ograniczanie strat (wizerunkowych) jest tutaj silne. 'Mieszkańcy Derbentu entuzjastycznie witali Putina, dosłownie go otaczali, prezydent z nimi rozmawiał" - tak RIA Novosti opisuje wizytę Putina w Dagestanie, która ma wspierać wersję o tym, że 'ludzie byli z Putinem' podczas buntu" - komentuje na Twitterze dziennikarka "The Washington Post" Mary Ilyushina.

"Prokremlowscy 'korespondenci' opublikowali wideo, na którym Putin ('Putin'?) komunikuje się ze społeczeństwem w Republice Dagestanu. Używa wszelkiego rodzaju metod dla rozpaczliwie potrzebnej poprawy reputacji?" - napisał z kolei doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

W sobotę oddziały Grupy Wagnera pod dowództwem Jewgienija Prigożyna wszczęły bunt w południowej Rosji i rozpoczęły marsz na Moskwę. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył wtedy, że Rosja stoi w obliczu zdrady. Żołnierzy Grupy Wagnera określił jako "stanowiących obecnie śmiertelne zagrożenie dla rosyjskiej państwowości". Po pertraktacjach prowadzonych za pośrednictwem samozwańczego białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki akcja wagnerowców została przerwana. Sam Jewgienij Prigożyn miał wyjechać do Białorusi, a wraz z nim docelowo nawet kilkutysięczna grupa najemników.