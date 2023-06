"WSJ" o tajnym planie Prigożyna: On naprawdę chciał schwytać Szojgu. Ale spisek odkryła FSB

Zatrzymanie dwóch najwyższych rosyjskich wojskowych przez Grupę Wagnera miało docelowo odbyć się podczas ich wizyty w Rostowie. Jak podaje "The Wall Street Journal", na dwa dni przed wdrożeniem planu przez Jewgienija Prigożyna dowiedziała się o tym Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. To miało zmusić szefa Grupy Wagnera do zmiany planów i rozpoczęcia sobotniego marszu na Moskwę.

Z kolei "The New York Times" podał, że rosyjscy generałowie wiedzieli o planach buntu Jewgienija Prigożyna. Według nich jednym z takich wojskowych był gen. Siergiej Surowikin, zastępca dowódcy sił rosyjskich w Ukrainie.

"Jeśli gen. Surowikin był zamieszany w wydarzenia z zeszłego weekendu, byłaby to kolejna oznaka walk wewnętrznych, które charakteryzują rosyjskie przywództwo wojskowe od początku wojny Putina w Ukrainie. Może to też sygnalizować szerszy rozłam między zwolennikami Prigożyna i dwóch doradców wojskowych Putina: ministra obrony Siergieja Szojgu i szef sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa" - czytamy w "NYT". W środę wieczorem w mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia o zatrzymaniu Siergieja Surowikina.

Wagnerowcy w Białorusi

W sobotę oddziały Grupy Wagnera pod dowództwem Jewgienija Prigożyna wszczęły bunt w południowej Rosji i rozpoczęły marsz na Moskwę. Po pertraktacjach prowadzonych za pośrednictwem samozwańczego białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki akcja wagnerowców została przerwana. Sam Jewgienij Prigożyn miał wyjechać do Białorusi, a wraz z nim nawet kilkutysięczna grupa najemników.

Przeniesienie się Wagnerowców na Białoruś powinno przyspieszyć nałożenie kolejnych unijnych sankcji na reżim w Mińsku - komentują w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia dyplomaci z kilku krajów Wspólnoty. Ta sprawa, jak usłyszała Beata Płomecka, pojawi się na rozpoczynającym się w czwartek unijnym szczycie w Brukseli.

- Musimy pozostać czujni, bo rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera na Białorusi to potencjalne zagrożenie dla państw Unii z Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Zdaniem drugiego z rozmówców sankcje na Białoruś, które utknęły w miejscu, muszą być przyspieszone. Mają one być dostosowane do tych, które Unia nałożyła na Rosję.

Od dłuższego czasu na zaostrzenie restrykcji wobec reżimu w Mińsku naciskają Polska i Litwa. Te starania blokuje grupa krajów na czele z Portugalią, która chce wyłączenia z dotychczasowych sankcji białoruskiej soli potasowej i tłumaczy to troską o bezpieczeństwo żywnościowe i brak nawozów sztucznych w krajach Afryki. - Wszystkie te argumenty są niedorzeczne i zostały już dawno obalone - powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Podkreślił, że nie ma problemu braku nawozów, ich ceny spadają, zapotrzebowanie też. Drugi z rozmówców zwrócił uwagę, że na złagodzeniu sankcji skorzystają wyłącznie białoruski reżim, rodzina i znajomi Łukaszenki.