Rosja. Nieoficjalne doniesienia: Naczelny dowódca, "Generał Armagedon" zatrzymany za zdradę

Na kremlowskich, propagandowych kontach w mediach społecznościowych pojawiają się informację o zatrzymaniu naczelnego dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, generała Siergieja Surowikina, który znany jest jako "Generał Armagedon". Razem z nim aresztowany miał zostać także jego zastępca, generał-pułkownik Andriej Judin. Pierwszy z wojskowych ma przebywać w areszcie śledczym Lefortowo, w południowo-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy.

Nieoficjalne informacje z Rosji. Służby miały aresztować Siergieja Surowikina

Domniemane zatrzymanie Surowikina miało nastąpić już w niedzielę 25 czerwca. "Surowikina nie widziano od soboty - nie wiadomo na pewno, gdzie znajduje się generał, istnieje wersja, że jest on przesłuchiwany" - przekazał kanał Rybar, który powołuje się na źródła zbliżone do rosyjskich służb bezpieczeństwa.



Według nieoficjalnych ustaleń rosyjskich mediów, Surowikin miał zostać zatrzymany za zdradę. Podobny zarzut miał być skierowany wobec zastępcy naczelnego dowódcy, generała-pułkownika Andrieja Judina. Informacje o zatrzymaniu generałów rozpowszechniane są głównie przez kanały należące do "rosyjskich korespondentów wojennych". Jak zauważa doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko, na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia tych doniesień. O sprawie tej milczy także Kreml.

Zatrzymanie Surowikina, jeśli faktycznie do niego doszło, miałoby miejsce jeszcze przed publikacją materiału amerykańskiego dziennika "The New York Times", który powołując się na amerykańskich urzędników wojskowych napisał: "Generał Siergiej Surowikin, zastępca głównodowodzącego rosyjskimi działaniami wojskowymi na Ukrainie, miał rozległą wiedzę na temat planowania rebelii zbrojnej przez założyciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna".

Wywiad USA: Wysoko postawiony rosyjski generał wiedział o planach Prigożyna

"To specyficzny typ. Okrutny i bardzo ideowy. Śni o 'euroazjatyckim imperium'"

Siergiej Surowikin w październiku 2022 roku został dowódcą sił zbrojnych Rosji w wojnie w Ukrainie. W styczniu 2023 roku "Generał Argamedon" przestał jednak pełnić tę funkcję. - To specyficzny typ. Okrutny i bardzo ideowy. Śni o "euroazjatyckim imperium", o przywróceniu Rosji dawanej potęgi (...). Moje źródła prezentują go jako głównodowodzącego inwazją na Ukrainę, ale także pierwszego ideologa tej wojny. To rzeźnik odpowiedzialny za bombardowania i mordy - mówił w kwietniu 2022 roku o Siergieju Surowikinie rosyjski opozycjonista Leonid Nezwlin.

Generał armii Sergiej Władimirowicz Surowikin dowodzi rosyjską inwazją?