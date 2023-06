Połacie blachy, kable i podwozie. Na ląd sprowadzono szczątki Titana

Duże fragmenty blachy, podwozie, na którym miał osiąść Titan na dnie i zwoje kabli to część szczątków łodzi, które statek Horizon Arctic przetransportował do portu w mieście St. John's na wyspie Nowa Fundlandia. To z Horizon Arctic wypuszczono zdalnie sterowany pojazd, który dotarł do szczątków Titana na głębokości ok. 3800 metrów, około 500 metrów od wraku Titanica.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

Niemal 7-metrowa łódź podwodna dokonała zanurzenia 18 czerwca. Po godzinie i 45 minutach stracono z nią kontakt. W miniony czwartek służby podały, że łódź została zniszczona prawdopodobnie na skutek "katastrofalnej implozji", mniej więcej w momencie, kiedy stracono z nią łączność. Zginęło wszystkich pięciu członków jej załogi.

Badanie szczątków łodzi jest kluczowe dla śledztwa ws. katastrofy Titana. Eksperci od lat podnosili, że konstrukcja jednostki nie zapewni bezpieczeństwa podróżnym. Ostrzeżenia były jednak ignorowane. Poza badaniami, które pozwolą ocenić, czy rzeczywiście doszło do implozji, badacze liczą również na elektronikę, która mogła zapisać dane przydatne w ustaleniu, co poszło nie tak.

Straż przybrzeżna USA o Titanie: "Priorytetem będzie odzyskanie szczątków"

Śledztwo może doprowadzić do zaostrzenia przepisów

We wtorek Straż Wybrzeża USA wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Kapitan Jason Neubauer przekazał, służby spróbują ustalić, co spowodowało katastrofę i wydadzą zalecenia, aby zapobiec przyszłym tego typu tragediom. Kapitan dodał, że dochodzenie będzie prowadzone wspólnie z władzami Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji.

Według funkcjonariuszy dochodzenie może doprowadzić do zaostrzenia przepisów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla łodzi podwodnych. - Moim głównym celem jest zapobieganie podobnym zdarzeniom poprzez wydawanie niezbędnych zaleceń w celu zwiększenia bezpieczeństwa obszarów morskich na całym świecie - powiedział Neubauer, cytowany przez CBS News. Kiedy wszystkie dowody w sprawie zostaną zebrane, śledczy najprawdopodobniej przeprowadzą przesłuchania w celu uzyskania zeznań świadków. Jak stwierdził Neubauer, przesłuchania są już prowadzone w kanadyjskim mieście St. John's.

Jak doszło do katastrofy Titana? Opublikowano filmy pokazujące implozję

Katastrofa łodzi Titan. Pięcioro osób zmarło w wyniku implozji

Titan zaginął w niedzielę 18 czerwca u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Nowa Fundlandia. Łączność z załogą utracono około dwóch godziny po zanurzeniu. Celem wyprawy była turystyczna podróż do wraku Titanica, obsługiwana przez prywatną firmę OceanGate Expeditions. Pilot i czterech pasażerów zostali uznani za zmarłych w czwartek 22 czerwca - poinformowała o tym firma ekspedycyjna, która zorganizowała wyprawę. Na pokładzie znajdowało się pięć osób: pakistański biznesmen, miliarder Shahzada Dawood i jego 19-letni syn Suleman, brytyjski biznesmen Hamish Harding, były dowódca francuskiej marynarki wojennej Paul-Henri Nargeolet oraz założyciel OceanGate Stockton Rush.