Ofensywa w stagnacji. Postępów nie widać, ale to jeszcze nie finał

Jeśli sądzić po wykazywanych przez ukraińskie dowództwo stratach zadanych Rosjanom, to czas naprawdę intensywnych walk przypadał na pierwszą połowę czerwca. Z tego okresu pochodzi też najwięcej doniesień obu stron o ciężkich starciach i intensywnych ostrzałach, którym towarzyszyło wiele nagrań strat. Od połowy miesiąca sytuacja względnie się ustabilizowała. Walki trwają, Ukraińcy naciskają, ale przełomów nie widać.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że od czasu ostatniego podsumowania wydarzeń na froncie ukraińskie wojsko zdołało w kilku miejscach posunąć się naprzód. Mowa jednak o maksymalnie kilku kilometrach w linii prostej czy wiosce na dany odcinek walk.

Wyhamowanie przed główną linią obrony

W rejonie skupiającym na sobie najwięcej uwagi, czyli na Zaporożu, Ukraińcy niezmiennie prowadzą działania na trzech kierunkach. Na każdym mieli pewne sukcesy w ciągu ostatniego tygodnia i pół. Patrząc po kolei od zachodu, pierwszy jest kierunek w rejonie miast Kamiańske i Wasyliwka. Ukraińcy w toku żmudnych i ciężkich walk zdołali tam zająć wieś Piatichatki, oraz zbliżyć się do położonej obok Żerebianki. Rosjanie wielokrotnie kontratakowali i najwyraźniej zdołali powstrzymać dalsze postępy ukraińskiego wojska. Od ponad tygodnia nie ma doniesień o istotnych zmianach sytuacji na tym odcinku.

Zachodnie Zaporoże. Na mapie o takiej skali ukraińskie zdobycze terenowe w czerwcu są trudne do zauważenia Fot. Militaryland.net

Kolejny kierunek ukraińskich ataków jest położony około 30 kilometrów na wschód, na południe od miasta Orichiw. Po niepowodzeniu silnego ataku zmechanizowanego w pierwszych dniach ofensywy, Ukraińcy prowadzą na tym odcinku (o szerokości około 10 kilometrów) ataki na znacznie mniejszą skalę z położeniem nacisku na piechotę. Jako tą mniej wrażliwą na rozległe rosyjskie pola minowe. Ciężkie wozy opancerzone raczej udzielają wsparcia z tyłu. Dało to efekt w postaci przesunięcia się naprzód o kilka kilometrów w linii prostej i zabezpieczeniu obszaru, w którym Rosjanie rozbili wspomniany początkowy atak. To o tyle istotne, że Ukraińcy mają teraz szansę ewakuować łącznie ponad 20 uszkodzonych i zniszczonych cennych pojazdów opancerzonych. Od czołgów Leopard 2, przez bojowe wozy piechoty Bradley, po specjalistyczne wozy inżynieryjne. Nie oznacza to, że wszystkie wrócą do służby, ale część tak, a pozostałe mogą być dawcami części zamiennych.

Udany ukraiński atak artyleryjski na rosyjski konwój z zaopatrzeniem niecałe 20 kilometrów za linią frontu na Zaporożu

Kolejna oś ukraińskich ataków jest położona 70 kilometrów dalej na wschód, już w obwodzie donieckim, na południe od miasta Wełyka Nowosiłka. Tam Ukraińcy działają na odcinku frontu liczącym około 30 kilometrów i jak na razie tam oswobodzili największy obszar. W ostatnich dniach potwierdzono wyzwolenie wsi Riwnopil, gdzie Rosjanie mocno się trzymali od początku czerwca. Ogólnie postępy znacznie jednak spowolniły w porównaniu do pierwszej połowy miesiąca. Po przesunięciu linii frontu o średnio około 5 kilometrów na południe Ukraińcy właściwie zamarli. Nie ma już doniesień o ciężkich walkach i rosyjskich kontratakach, które miały miejsce niemal nieustannie w pierwszej połowie miesiąca. Ukraińcy mogli się nawet cofnąć z niektórych obszarów, które wydawały się pod ich kontrolą. Na przykład wsi Nowodonieckie, gdzie w minionym tygodniu Rosjanie wykonywali nagrania i pokazywali porzucony ukraiński sprzęt.

Na żadnym z tych trzech kierunków Ukraińcy nie zdołali dotrzeć do pierwszej głównej linii obrony Rosjan. Ciągle mówimy o walkach na tak zwanym pasie przesłaniania. Gęsto zaminowanym i lżej ufortyfikowanym, którego zadaniem jest spowalniać i wykrwawiać nacierającego przeciwnika, zanim dotrze do głównej linii obrony.

Rosjanie od miesięcy wgryzają się w ziemię. Mają dużo fortyfikacji

Drobne postępy bez przełomów

Na innych odcinkach frontu Ukraińcy też zanotowali pewne drobne postępy. Do ciekawego wydarzenia doszło w rejonie Marinki na wschód od Doniecka. Regularnie piszę o tym, że Rosjanie przeprowadzają tam ataki bez prawie żadnego powodzenia. Tak też jest ostatnio. Nie pomogło nawet zastosowanie kilku VIBIED, czyli pojazdów wyładowanych tonami materiałów wybuchowych, wysłanych ku ukraińskim pozycjom. Efektem było przesunięcie się nieco naprzód w rejonie wsi Pobieda, ale bez żadnego przełomu. Ukraińcy zdołali za to zdobyć położoną niecałe 10 kilometrów na północ dużą pozycję umocnioną w rejonie Krasnohoriwki. Rzecz o tyle warta wzmianki, że to element starych umocnień budowanych od 2015 roku. Ukraińska władza nie sięgała tam od lata 2014 roku. To także nie było jednak żadną sytuacją przełomową. Wszystko wskazuje na to, że był to jakiś udany lokalny atak bez większego zamysłu strategicznego. Na podobnej zasadzie Ukraińcy mieli odbić nieco terenu w rejonie Awdijiwki.

Rejon Awdijiwki. Ukraińcy są bardzo blisko wsi Opytne i Wodzianka na obrzeżach donieckiego lotniska. Odbity punkt umocniony opisany w tekście to wcięcie w rosyjskich liniach na samym dole mapy Fot. Militaryland.net

Na nieco większą skalę Ukraińcy atakują w pobliżu Bachmutu, a dokładniej na jego flankach. Krok po kroku, z których każdy jest niewielki, trwa skrawanie rosyjskich obszarów kontroli wychodzących na zachód ruin miasta. Wyraźnie widocznych ma mapie pozostałościach po rosyjskiej próbie jego okrążenia zimą. Największe postępy są widoczne na południe od Bachmutu w rejonie Kliszczijiwki i biegnącego w tym rejonie kanału. Największe to jednak pojęcie mocno względne, bo mowa o maksymalnie kilku kilometrach w linii prostej od początku maja. W ostatnich dniach Ukraińcy cieszyli się ze zdobycia ostatniego rosyjskiego punktu umocnionego po zachodniej stronie wspomnianego kanału. Dzisiaj donoszą o likwidacji kolejnego opornika, w którym mieli wziąć w niewolę kilkunastu Rosjan.

Nieco intensywniejsze walki toczyły się w ostatnich dniach dalej na północ, w rejonie Kreminnej. Rosjanie przeprowadzili tam większy atak, starając się po raz trudny do zliczenia dojść do rzeki Żerebiec. Ukraińcy donosili o ciężkich walkach i utracie części wysuniętych pozycji, które przynajmniej częściowo miały zostać odbite. Dowodem na to były nagrania wyraźnie zdewastowanych okopów, pełnych na pół zasypanych ciał Rosjan. Walkom tym towarzyszyło dużo alarmistycznych doniesień o tym, że rosyjskie wojsko rzuca do ataku znaczne rezerwy, podczas gdy Ukraińcy są skupieni na Zaporożu. Z drugiej strony w miniony weekend Ukraińcy twierdzili, że to oni przechodzą na całym tym odcinku do ofensywy. Po tychże głośnych deklaracjach zostało tyle, że sytuacja jest bez większych zmian i nie ma doniesień o jakichś ciągłych ciężkich walkach.

Drobną ciekawostką jest ruch Ukraińców na zupełnie drugim końcu frontu w rejonie Chersonia. W miniony weekend w bardzo emocjonalnych chwilach w okresie krótkotrwałego buntu grupy Wagnera zaczęły pojawiać się doniesienia, jakoby ukraińskie wojsko rozpoczęło tam dużą operację desantową. Przez Dniepr miały zostać przeprawione pierwsze czołgi i miała trwać niezwykła nawała ognia artylerii. Potem sprawa przycichła i wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy, owszem, uchwycili niewielki przyczółek w rejonie wsi Oleszki, przy końcu zniszczonego mostu Antonowskiego. Nie ma jednak mowy o żadnym dużym desancie, ale tym samym, co działo się w tym rejonie przed zniszczeniem zapory Kachowka. Czyli niewielkie rajdy sił specjalnych i lekkiej piechoty, powodowanie chaosu, zadawanie strat i zmuszanie Rosjan do poświęcania sił do pilnowania tego obszaru. To niezmiennie teren bagnisty, bez istotnej infrastruktury i bardzo trudny do organizowania jakiegoś większego desantu oraz ofensywy.

Nagranie rosyjskiego BTR-82A prowadzącego ogień w kierunku ukraińskich pozycji przy moście Antonowskim. Pojazd miał próbować ewakuować rannych z wysuniętej placówki, przygwożdżonych ogniem Ukraińców. Efekt nieznany.

Oczekiwanie na kolejną fazę

Z powyższego obrazu wyłania się dość wyraźnie widok frontu, który powrócił do relatywnego uśpienia podobnego do tego, co można było obserwować od marca do początku czerwca. Trwają lokalne starcia, obie strony ciągle się podgryzają, ale bez działań mogących istotnie zmienić bieg wojny. Wyraźna intensyfikacja starć, która miała miejsce w pierwszej połowie czerwca, to już przeszłość. Ukraińcy wydają się ciągle nadal prowadzić intensywniejszy ostrzał artyleryjski na Zaporożu i systematycznie donoszą o powodowaniu poważnych strat w rosyjskiej artylerii. Atakowana jest też logistyka. Nie widać już jednak prób ataków zmechanizowanych na większą skalę.

Można tę sytuację interpretować dwojako. Po pierwsze rosyjska obrona mogła się okazać zbyt silna, a ukraińskie możliwości zbyt szczupłe, wobec czego plany dokonania jakichś szybkich zdecydowanych przełamań frontu spaliły na panewce. Ukraińcy musieli więc przejść do próby powolnego, metodycznego wyniszczania Rosjan przy pomocy systematycznej presji na kilku kierunkach i atakowania ich zaplecza przy użyciu lotnictwa oraz artylerii. Wszystko w celu wykrwawienia i osłabienia ich obrony, aby być może w przyszłości stworzyć lepsze warunki do podjęcia kolejnej próby przełamania. Można też założyć, że taki był od początku ukraiński plan. Nacisnąć Rosjan mocniej, zmusić ich do użycia możliwie dużej części rezerw do łatania frontu, a następnie przejść do ich metodycznego wyniszczania.

Ukraińcy sami nie kryją, że jak na razie ofensywa nie idzie optymalnie. W rozmowie z BBC 21 czerwca prezydent Wołodymir Zełenski stwierdził, że postępy są "wolniejsze niż byśmy chcieli". Nie oznacza to jednak od razu klęski i katastrofy. Widać bowiem pewną istotną różnicę w działaniu wojsk Rosji i Ukrainy. Kiedy zimą pierwsze uderzenia rosyjskiej ofensywy rozbiły się o dobrze przygotowaną ukraińską obronę, to Rosjanie w niektórych miejscach próbowali tego samego przez kolejne dwa miesiące, systematycznie tracąc znaczne ilości ludzi oraz sprzętu. Ukraińcy po pierwszych mało udanych spotkaniach z rosyjską obroną nie próbowali powtarzać tego samego do wyczerpania sił, ale zmieniali kierunki i metody, a kiedy wszędzie postępy okazały się powolne, to najwyraźniej na razie wyhamowali swoje działania.

Efekt jest taki, że Ukraińcy ciągle mają w gotowości znaczne siły zgromadzone do ofensywy. Większość nie została użyta, co też otwarcie deklarował we wtorek w rozmowie z "Financial Times" minister obrony Ołeksij Reznikow. Poniesione na Zaporożu w czerwcu straty nie były wielkie. Mowa o łącznie około setce pojazdów opancerzonych, z czego prawie połowę stanowią proste i tanie minoodporne pojazdy terenowe. To nie jest nawet równowartość brygady, a tych Ukraińcy mają mieć w zapasie co najmniej kilkanaście. Na pewno będą więc jeszcze kolejne akty ukraińskiej ofensywy.