Gdzie jest Prigożyn? Zaskakujące pogłoski. "Mieszka w hotelu w Mińsku, bez okien"

Doniesienia o tym, że Jewgienij Prigożyn przebywa w hotelu bez okien, przytoczył podczas wywiadu dla stacji MSNBC senator Mark Warner. Polityk jest szefem senackiej komisji ds. wywiadu. - Jak rozumiem, znajduje się w Mińsku i według doniesień mieszka w jednym z niewielu hoteli, które nie mają żadnych okien - powiedział. Warner przypomniał o przypadkach osób, które krytykowały Władimira Putina i "w tajemniczy sposób" wypadały przez okna w ostatnim czasie. - Jeśli jest (Prigożyn - red.) w hotelu bez okien, to by pokazywało jego sposób myślenia oraz to, jakie są jego relacje z Putinem - powiedział senator.

Jewgienij Prigożyn na wygnaniu w Mińsku

Alaksandr Łukaszenka przekazał na początku tego tygodnia, że Jewgienij Prigożyn, właściciel Grupy Wagnera i przywódca niedawnego puczu w Rosji, przebywa w Białorusi. W Mińsku podczas spotkania z oficerami wojska i służb specjalnych Aleksander Łukaszenka oświadczył, że udzielił Prigożynowi gwarancji bezpieczeństwa. Obiecał także poparcie dla wojskowych Grupy Wagnera, którzy zechcą zatrzymać się na Białorusi. Tymczasem niezależny kanał Belarusian Hajun project, który zajmuje się m.in. śledzeniem ruchów wojsk, podał we wtorek, że samolot Prigożyna wystartował z lotniska pod Mińskiem i kierował się w stronę Moskwy. Później maszyna miała zniknąć z radarów.

"Marsz na Moskwę" Prigożyna

Marsz na Moskwę" zainicjowany przez przywódcę wagnerowców rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Jak twierdził Prigożyn, jego ludziom udało się dostać na odległość 200 km od stolicy bez rozlewu krwi. Po negocjacjach, w których ważną rolę miał odegrać prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wagnerowcy zrezygnowali z planu dotarcia do Moskwy. Najemnicy szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna zmierzali już do rosyjskiej stolicy, gdy z Białorusi nadeszła wiadomość, że Prigożyn "przyjął propozycję białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, aby wstrzymać ruchy uzbrojonych członków firmy Wagnera terytorium Rosji i podjąć kolejne kroki na rzecz deeskalacji napięć".

Prigożyn miał następnie opuścić Rosję i udać się do Mińska. Rebelia "kucharza Putina" trwała zatem niespełna dobę. Jewgienij Prigożyn, nakazując swoim oddziałom odwrót, stwierdził, że bojownicy mają wrócić do swoich baz, aby uniknąć rozlewu krwi. O zgodzie Jewgienija Prigożyna na deeskalację w Rosji jako pierwsza poinformowała kancelaria Alaksandra Łukaszenki. Jak przekazano, białoruski lider, działając w porozumieniu z Władimirem Putinem, miał osobiście rozmawiać z przywódcą wagnerowców.