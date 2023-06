Co dalej z Prigożynem? Gen. Skrzypczak: Stał się zakładnikiem, ale głowy nie straci

Bunt grupy Wagnera spowodował dyskusje o jej dalszych losach. Wagnerowcy otrzymali ofertę od Putina, aby dołączyć do rosyjskiej armii. Ich przywódca wynegocjował z Alaksandrem Łukaszenką możliwość wyjazdu do Białorusi. Zdaniem ekspertów Jewgienij Prigożyn wciąż jest potrzebny dla korzyści Rosji.

- Prigożyn nie jest więźniem, ale stał się zakładnikiem. Głowy teraz nie straci, bo jest potrzebny w przekonaniu wagnerowców, by zostali żołnierzami Władimira Putina - powiedział generał Waldemar Skrzypczak w rozmowie z Wirtualną Polską. Ekspert podkreślił, że zarówno Władimirowi Putinowi, jak i Siergiejowi Szojgu zależy, by wagnerowcy dołączyli do rosyjskiej armii. - Prigożyn ma w tym pomóc. Dopóki on żyje, żołnierze Wagnera są do wykorzystania - dodał gen. Skrzypczak.

O prawdopodobnych dalszych losach Prigożyna wypowiedziała się również prof. Legucka. - W Federacji Rosyjskiej następuje nie proces jego rehabilitacji, tylko wskazania różnych przyczyn przewrotu. Władimir Putin nie przebacza takich rzeczy. Prigożyn na pewno nie powróci do łask obecnej władzy. Przeciwnie - będzie próba jego oczernienia w oczach Rosjan - poinformowała prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Vistula w rozmowie z Wirtualną Polską. Ekspertka zaznaczyła, że sytuacja wygląda na zesłanie na banicję. - Myślę, że musi oglądać się za siebie - dodała. Zdaniem profesorki działalność szefa grupy Wagnera będzie pod dużą kontrolą Alaksandra Łukaszenki.

Szef grupy Wagnera przerwał milczenie i poinformował w nagraniu audio, że nie chciał przelewać krwi i obalić rządu w Rosji. Prigożyn stwierdził, że gdyby działania w Ukrainie z 24 lutego były prowadzone przez jednostki wyszkolone tak jak wagnerowcy, operacja mogłaby potrwać jeden dzień. - Pokazaliśmy klasę mistrzowską, jak to powinno wyglądać 24 lutego 2022 roku - powiedział Prigożyn. Dowódca grupy Wagnera oszacował liczbę najemników, którzy zdecydowali się przejść do armii rosyjskiej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule niżej.

Jak informowaliśmy, Putin w poniedziałkowym orędziu zapewnił, że żołnierze grupy Wagnera mogą wyjechać na Białoruś lub wstąpić do armii. Prezydent Rosji stwierdził, że "zdecydowana większość bojowników i dowódców organizacji to patrioci, oddani swojemu narodowi i państwu". Nadzieje względem najemników pokłada również Alaksandr Łukaszenka, który przekazał, że oczekuje od dowódców z grupy Wagnera podzielenia się doświadczeniem. Białoruski przywódca dodał, że najemnicy pomogą siłom zbrojnym Białorusi w doskonaleniu swoich umiejętności. - Oni są na linii frontu, są oddziałami szturmowymi, powiedzą nam, co jest teraz ważne. Opowiedzą nam o broni: która się sprawdziła, a która nie. O taktyce, o tym, jak atakować i jak się bronić. To jest bezcenne. To właśnie musimy wziąć od bojowników z grupy Wagnera - mówił dyktator.