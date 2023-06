Zwyczaje turystów przyjeżdżających do Włoch rozsierdziły kulinarnych aktywistów. Przed Fontanną di Trevi w Rzymie pojawiła się grupa osób z transparentami głoszącymi, by nie pić cappuccino do spaghetti. Ten oraz wiele innych postulatów w obronie włoskich zwyczajów kulinarnych zaskoczyły turystów, którzy przybyli do Rzymu. O niecodziennym proteście poinformowała gazeta "La Repubblica".

Turyści zmieniają tradycyjne dania. Aktywiści protestują, żeby uszanować kulinaria we Włoszech

Włochy słyną ze swojej kuchni, która często jest powodem zachęcającym do ich odwiedzenia. Jednak zdarza się, ze przyzwyczajenia są silniejsze i turyści zamawiają dania dostosowane do swoich upodobań. Sprzeciwy wobec specjalnych kulinarnych życzeń gości można było zauważyć w sieci od dawna. Niektórzy restauratorzy deklarowali, że mają dość "wywracania do góry nogami tradycyjnych dań kuchni włoskiej". Jednym z połączeń, które wywołują oburzenie, jest śmietana dodawana do carbonary. "Kurczak z makaronem jest we Włoszech przestępstwem"- brzmiał napis na jednym z transparentów. Ostatnią kwestią jest napój spożywany do posiłku. Włosi zapisali na kartonie radę: "Żadnego cappuccino do makaronu, proszę". Przesłanie ma przekonać turystów do uszanowania tradycji we Włoszech.

Jednym z protestujących jest Nicolas Calia, który mieszka na co dzień w Nowym Jorku, ale przybył z Salemi na Sycylii uzbrojony w transparenty z kulinarnymi postulatami. Włoch prowadzi profil na Instagramie, na którym zamieszcza ciekawostki turystyczne. - Każdego dnia obserwuję reinterpretację kuchni włoskiej - mówił Calia z rozmowie z "La Repubblica". - Nie mogę się pogodzić z tym, że tutaj, we Włoszech, też to widzę - dodał. Mężczyzna stwierdził, że tradycja we Włoszech powinna być zachowana, a nie zniekształcana w celu spełniania życzeń klientów. W przeszłości miały miejsce podobne wydarzenia, również przed Fontanną di Trevi. Wówczas pojawiły się transparenty postulujące "żadnego cappuccino po południu".

Włochy. Turystów obowiązują pewne zasady, których warto przestrzegać na wakacjach

Zwyczaje i przepisy obowiązujące w innych krajach mogą zaskoczyć niejednego turystę. Włochy nie są wyjątkiem pod tym względem. Jak informowaliśmy, pod koniec kwietnia w jednym z włoskich miasteczek Portofino pojawił się zakaz postojów dla pieszych i "czerwone strefy". Było to spowodowane przeludnieniem i utrudnieniami w ruchu. Obostrzenia wprowadzono od rana do godziny 18:00. W tym czasie turyści mogli spacerować, ale bez zatrzymywania się, które doprowadziłoby do powstania tłumu. Kary, jakie przewidziano w przypadku niezastosowania się do reguł, to mandat wynoszący od 65 do nawet 275 euro.