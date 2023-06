Zgłoszenie o trojgu Polaków potrzebujących pomocy ratowników górskich wpłynęło do Horskiej Zachrannej Slużby (odpowiednik polskiego TOPR) we wtorek (27 czerwca) przed południem. Okazało się, że matka wraz z synami w wieku 18 i 14 lat wyruszyła na szlak bez niezbędnego do jego pokonania specjalistycznego sprzętu. Rodzina utknęła w okolicach przełęczy Rohatka po słowackiej stronie Tatr.

Polacy uwięzieni w słowackich Tatrach. Transport śmigłowcem uniemożliwiła pogoda

Początkowo słowaccy ratownicy górscy mieli zamiar dotrzeć do poszkodowanych z pomocą śmigłowca MSW. Musieli jednak zarzucić ten pomysł z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Ostatecznie w okolice Zbójnickiej Chaty dostali się z pomocą wyciągarki pokładowej, a następnie pieszo, odszukali grupę zagubionych Polaków.

Udział w akcji śmigłowca MSW okazał się niemożliwy również w przypadku transportu polskiej rodziny. Ratownicy zmuszeni byli zabezpieczyć turystów, a następnie na nogach sprowadzić ich do Zbójnickiej Chaty. Matka podjęła decyzję o pozostaniu w niej wraz z synami, podczas gdy członkowie HZS zeszli do Starego Smokowca. Akcja ratunkowa dobiegła końca po południu.

Fala interwencji w Tatrach. TOPR od rozpoczęcia wakacji ma pełne ręce roboty

Już w przeciągu zaledwie trzech pierwszych dni wakacji ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego udzielili pomocy aż 13 osobom. Część akcji ratunkowych pochłonęła wiele godzin i wymagała udziału aż kilkunastu ratowników. Wszystko za sprawą burz i intensywnego deszczu, który tworzył bardzo trudne warunki pogodowe w Tatrach. Z tego powodu w wielu przypadkach ratownicy byli zmuszeni zrezygnować z użycia śmigłowca i znosić rannych turystów na nogach, za pomocą noszy.