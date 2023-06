Andriej Bezrukow, który był członkiem Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, nie stronił od krytyki rosyjskiego rządu podczas spotkania w rosyjskiej telewizji 26 czerwca. Zwrócił również uwagę, że Rosja powinna być silnym krajem, a obywatele muszą w tym pomagać.

Rosja. Były agent KGB krytykuje rosyjski rząd

Fragment programu z udziałem byłego agenta KGB Andrieja Bezrukowa, emitowanego w państwowej telewizji Rossija 1 opublikowała Julia Davis, która prowadzi na Twitterze konto niezależnego rosyjskiego informatora Russian Media Monitor. "Andriej Bezrukow mówi, że bunt Prigożyna pokazuje, że Rosja nie jest ani silnym, ani normalnym narodem" - napisała Julia Davis.

Na antenie rosyjskiej telewizji Andriej Bezrukow skomentował bunt szefa wagnerowców, do którego doszło 24 czerwca. - To zjawisko słabego rządu i buntu. Jest to zjawisko braku naprawdę silnej władzy państwowej, kiedy można wybaczyć różnym osobowościom robienie tego rodzaju okropnych rzeczy bez uprzedniego zatrzymania - mówił Bezrukow. - Naszym celem jest przywrócić siłę tego narodu, w którym to wszystko będzie niemożliwe. To nie mogło się zdarzyć w silnym narodzie! Silny naród ma strukturę władzy! Silny naród ponosi odpowiedzialność! Pytanie brzmi, jak możemy zbudować system prawdziwej odpowiedzialności, od góry do dołu, kiedy tego rodzaju rzeczy nie są tłumione w zarodku - dodał.

Według Andrieja Bezrukowa Rosja powinna teraz skupić się na budowie silnego narodu. - Naród powinien wspierać interesy kraju, a nie podejrzanych ludzi. Nie możemy dalej rozwijać się w ten sposób! Powinniśmy budować wspaniały kraj! Ludzie są za tym wspaniałym krajem! Są całkowicie po stronie prezydenta, który wspiera ten wspaniały kraj! Wszystkich innych powinno się po prostu pozbyć! - mówił Bezrukow.

Rosyjski agent został deportowany do Rosji

Andriej Bezrukow pracował niegdyś jako agent KGB pod pseudonimem Donald Heathfield. Był też członkiem Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Wraz z żoną został aresztowany w 2010 roku przez FBI. Wówczas podczas wymiany szpiegów para została deportowana do Rosji. Historia Bezrukowa była inspiracją dla twórców scenariusza serialu "Zawód: Amerykanin".