Ambasador Chin przy Unii Europejskiej zasugerował, że Pekin może poprzeć starania Kijowa o powrót Krymu do Ukrainy. Fu Cong stwierdził, że nie widzi powodów, dla których chińskie władze miałyby sprzeciwiać się przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i granic ustalonych w 1991 r.

Fot. Wikimedia Commons / The Official CTBTO Photostream (CC BY 2.0)