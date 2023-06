Rośnie liczba ofiar ataku rakietowego na Kramatorsk. Zełenski: Rosja zasługuje tylko na jedno

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Hasła Konfederacji są nie do przyjęcia

We wtorek wieczorem pociski S-300 uderzyły w budynek w centrum Kramatorska, w którym mieścił się między innymi lokal gastronomiczny. Służby ratunkowe spod gruzów wydobyły ciała kolejnych zabitych. Udało się też odnaleźć troje żywych osób. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała w środę rano, że wciąż trwa przeszukiwanie gruzów. Prawdopodobnie znajdują się tam kolejne osoby.

Atak rakietowy na Kramatorsk. Rośnie liczba ofiar

Po ataku służby informowały, że w pobliżu miejsca uderzenia uszkodzone zostały liczne domy, a także budynki sklepów, kawiarni i innych lokali. "To kolejny atak ukierunkowany na ludność cywilną, kolejna zbrodnia wojenna popełniona przez Rosjan na naszej ziemi. Rosja to państwo terrorystyczne!" - przekazał gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyrylenko.

We wtorek do ataku odniósł się prezydent Ukrainy. - Rosyjskie państwo terrorystyczne ostrzelało brutalnie Kramatorsk. Użyto pocisków S-300. (...) Moje kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar. Każdy taki przejaw terroru raz po raz udowadnia nam i całemu światu, że Rosja zasługuje tylko na jedno za to, co zrobiła - na porażkę i trybunał, sprawiedliwe i legalne procesy przeciwko wszystkim rosyjskim mordercom i terrorystom - powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu.

Sztab Generalny: Minionej doby Rosjanie przeprowadzili 24 naloty i 42 ataki artyleryjskie

Ukraiński Sztab Generalny poinformował w porannym raporcie, że minionej doby ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili łącznie 24 naloty i 42 ataki artyleryjskie. Ostrzelali także obiekty cywilne w obwodach zaporoskim i chersońskim. Atakowali też irańskimi dronami Shahed. Rosjanie koncentrują swoje działania w rejonie Łymanu, Bachmutu i Marjinki. Ostatniej doby doszło tam do ponad 30 starć. W okolicach Zaporoża i Chersonia napastnicy próbują natomiast powstrzymać postępy wojsk ukraińskich - podał Sztab Generalny. Ukraińcy przeprowadzili między innymi 18 ataków na obszary koncentracji rosyjskich wojsk, 6 razy atakowali kompleksy rakietowe wroga.