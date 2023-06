Atak na Kramatorsk. Jeden z pocisków trafił w pizzerię. Są ofiary śmiertelne, dziesiątki rannych

Co najmniej trzy osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim we wschodniej Ukrainie. "To kolejny ukierunkowany atak na ludność cywilną, kolejna zbrodnia wojenna popełniona przez Rosjan na naszej ziemi" - skomentował na kanale na Telegramie gubernator Pawło Kyrylenko.

