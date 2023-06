Tajemniczy lot z Moskwy do Waszyngtonu śledziły tysiące osób. Rzeczniczka MSZ Rosji zabrała głos

Maszyna wystartowała we wtorek ok. godz. 9.30 czasu lokalnego z lotniska Moskwa-Wnukowo. Jak podaje portal Flightradar.com, Ił-96 wylądował w porcie lotniczym Waszyngton-Dulles ok. godz. 20 czasu polskiego. Był to jeden z lotów cieszących się największym zainteresowaniem wśród użytkowników portalu. Przez wiele godzin nie było jednak jasne, jaki jest cel tego lotu.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa stwierdziła we wtorek w rozmowie z agencją TASS, że "wiele mediów podekscytowało się rosyjskim samolotem lecącym do Stanów Zjednoczonych". Dodała jednak, że w sprawie nie ma "sensacji". - Wywiezie on rosyjskich dyplomatów, którym władze USA nakazały opuszczenie kraju w związku z zakończeniem trzyletniego pobytu. Nie chodziło o wydalenie, ale o ograniczenia pracy nałożone przez Waszyngton na rosyjskich misjach zagranicznych - mówiła urzędniczka.

Wojna w Ukrainie. Zniszczenia dokonane przez Rosję

Tymczasem Instytut KSE, jednostka analityczna Kijowskiej Szkoły Ekonomii, podał w tym tygodniu, że Rosja zniszczyła prawie 9 procent wszystkich budynków mieszkalnych na Ukrainie. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę 18,6 tys. budynków mieszkalnych i ponad 100 tysiące domów prywatnych zostało całkowicie zniszczonych lub uszkodzonych.

Na koniec maja wysokość strat została oszacowana na ponad 54 miliardy dolarów. To ponad jedna trzecia wszystkich strat bezpośrednich. Większość zniszczonych i uszkodzonych obiektów znajduje się w obwodach donieckim i charkowskim. Wśród miast najwięcej zniszczonych budynków mieszkalnych znajduje się w Mariupolu, Charkowie, Czernihowie, Siewierodoniecku, Rubiżnem, Bachmucie, Maryince, Łysyczańsku, Popasnej, Izyum i Wołnowachy. Według wstępnych szacunków, 90 proc. zasobów mieszkaniowych w Siewierodoniecku zostało uszkodzonych. W miastach takich jak Bachmut i Maryinka nie zachowały się żadne budynki.