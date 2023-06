Bunt Prigożyna mocno nadszarpnął reputację Putina. Elity już szukają następcy. "Jest nikim"

Rebelia Jewgienija Prigożyna wywołała konsternację wśród członków moskiewskiej elity, którzy zastanawiają się, jak to możliwe, że najemnikom z Grupy Wagnera tak łatwo udało się wejść do Rostowa nad Donem i zająć tam centrum dowodzenia rosyjską armią w Ukrainie. Następnie buntownicy rozpoczęli marsz na stolicę Rosji. - Jak to możliwe, że kierują czołgami setki kilometrów na północ w kierunku Moskwy i nie zostają zatrzymani? Nie było oporu - powiedział w rozmowie z "The Washington Post" współpracownik stołecznego miliardera. - Jeśli tysiące ludzi maszerują i nikt nie jest w stanie ich powstrzymać, to oznacza ewidentną utratę kontroli - podkreślił jeden z rosyjskich miliarderów, który z obawy przed zemstą chciał zachować anonimowość.

Biznesmeni, do których dotarł "The Washington Post", zaznaczają, że zarówno służby państwowe, jak i czeczeńscy bojownicy wysłani do zatrzymania Jewgienija Prigożyna, tak naprawdę nic nie zrobili. - To wyglądało tak, jakby chcieli tylko pokazać prezydentowi, że coś robią, ale tak naprawdę nic nie robili, a rosyjski prezydent niczego nie kontrolował - stwierdził jeden z nich. Jak dodał, bunt szefa Grupy Wagnera może oznaczać walkę w rosyjskich służbach bezpieczeństwa o prezydencję.

Inny wpływowy biznesmen zauważył, że "Władimir Putin pokazał całemu światu i elicie, że jest nikim i nie jest w stanie nic zrobić". - To całkowity upadek jego reputacji - podkreślił.

Łukaszenka wie, gdzie jest Prigożyn. O wagnerowcach: Nie trzeba się bać

Bunt Prigożyna nadszarpnął reputację Putina. Elity już szukają następcy

Według rozmówców dziennika decyzja o zawarciu porozumienia z Prigożynem, by nie doszło do walk na przedmieściach Moskwy, stawia rosyjskiego dyktatora w niekorzystnym świetle. - Dla elit jest to bardzo problematyczne. Putin wygląda słabo, jak osoba, która się przestraszyła i została zmuszona do kompromisu - powiedziała Tatiana Stanowaja, założycielka R.Politik, rosyjskiej firmy konsultingowej z siedzibą w Paryżu. - Ale subiektywnie patrząc, Putin wyszedł z tej sytuacji pomyślnie dla siebie. Alternatywą była krwawa bitwa na obrzeżach Moskwy, która byłaby jeszcze gorsza - zaznaczyła i jednocześnie dodała:

Bunt Prigożyna obnażył wiele słabości reżimu. Putin potraktuje to bardzo poważnie i spróbuje ukryć słabe punkty.

"The Washington Post" podkreśla również, że niektórzy na Kremlu już "teraz szukają następcy, a jeśli będą szukać zbyt długo, to znajdzie się ktoś inny", kto wykorzysta chaos panujący w Moskwie. - Jeśli przegramy wojnę z Ukrainą, reżim upadnie i nie będziemy w stanie go odzyskać - stwierdził jeden z rozmówców dziennika. Z kolei rosyjski urzędnik bliski kręgom dyplomatycznym powiedział wprost:

Kontrola nad krajem została częściowo utracona.

Ekspert ds. mowy ciała o Putinie: Nie jest w stanie tego ukrywać

