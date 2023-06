Do zdarzenia doszło 19 czerwca w mieście Omaha w stanie Nebraska (USA). Według lokalnej stacji telewizyjnej KETV niedługo po tym jak 48-letni Toraze powiedział swojej narzeczonej Johnnie Mae sakramentalne "tak", mężczyzna na oczach swoich dzieci, rodziny i przyjaciół upadł na ziemię. Po przetransportowaniu do szpitala lekarze bezskutecznie walczyli o jego życie. Przyczyną śmierci 48-latka był zator.

Pan młody zmarł na własnym ślubie. Jego serce przestało bić w godzinę po rozpoczęciu ceremonii

Według przyjaciół rodziny dzień ślubu miał być dla pana młodego najszczęśliwszym dniem w życiu. - Widziałem uśmiech na jego twarzy i to, jaki był szczęśliwy - mówiła w rozmowie z lokalną telewizją przyjaciółka rodziny Monica Miller. 48-letni mężczyzna stracił przytomność, kiedy po zawarciu związku małżeńskiego szykował się wraz z żoną i gośćmi do sesji zdjęciowej przed kościołem. - Jego serce zatrzymało się zaledwie godzinę po rozpoczęciu ceremonii - powiedziała kobieta. - To wszystko stało się w kilka sekund - relacjonowała Monica Miller. Zrozpaczona przyjaciółka stwierdziła, że Johnnie Mae "wyszła za mąż i owdowiała w ciągu 10 minut".

Przyjaciele zorganizowali internetową zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu

Zaledwie kilka tygodni przed ceremonią zmarł ojciec panny młodej. - Najszczęśliwszy dzień w ich życiu zamienił się w tragedię - przekazała obecna na ślubie weselna koordynatorka w rozmowie z telewizją NBC News. Kobieta poinformowała, że panna młoda "przeszła od planowania ślubu do planowania pogrzebu". Aby wesprzeć wdowę, przyjaciele zorganizowali na platformie GoFundMe internetową zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu. "Zarówno Johnnie Mae, jak i Toraze planowali spędzić razem resztę życia. Niestety, Toraze wziął swój ostatni oddech krótko po tym, jak powiedział sakramentalne 'tak'" - napisano w opisie zbiórki. Do tej pory zgromadzono ponad 22 tys. dolarów (stan na wtorek 27 czerwca - przyp.red.). Pogrzeb Toraze ma odbyć się 5 lipca.