Według fińskiego dziennika "Helsingin Sanomat" trzech Finów podejrzanych jest o udział w wojnie po stronie Rosji jako członkowie nielegalnej grupy zbrojnej. Istnieje także podejrzenie, że mogli zostać zwerbowani do walki. W czerwcu sprawa ta miała zostać potwierdzona przez ukraińską prokuraturę.

Finowie podejrzani o walkę po stronie Rosji

Jak podała gazeta, władze ukraińskie miały zwrócić się do Helsinek z prośbą o pomoc w śledztwie przeciwko trzem obywatelom Finlandii. - To był tzw. wniosek dowodowy, co oznacza, że Ukraina chciała np. materiału dowodowego z Finlandii albo przesłuchania określonej osoby - napisano w dzienniku. Jeszcze tej wiosny fińskie władze miały odpowiedzieć na prośbę ze strony Ukrainy o pomoc prawną, jednak szczegóły tego kontaktu nie zostały ujawnione.

Zdaniem fińskich dziennikarzy podejrzani Finowie nie zostali zatrzymani. Mieli także nigdy nie otrzymać informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, co może oznaczać, że nie przebywają na terytorium Ukrainy. Jak podkreślił serwis mtvuutiset.fi, współpraca Finów z Rosją, to "bezprawne działanie przeciwko niepodległości i suwerenności Ukrainy".

Fiński reportaż o zagranicznych wojownikach w Donbasie

Fiński dziennik "Helsingin Sanomat" opublikował reportaż, w którym przedstawiono historię zagranicznych bojowników walczących w Donbasie. W trakcie międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego zidentyfikowano aż 51 pochodzących z Europy bojowników, którzy zarówno w przeszłości, jak i w trwającej obecnie wojnie na Ukrainie walczyli i walczą po stronie Rosji. W reportażu ujawniono także tożsamość sześciu obywateli Finlandii, którzy od 2014 przebywali w Donbasie. Wśród nich mieli być nie tylko rodowici Finowie, ale też obywatele mający rosyjskie lub ukraińskie korzenie. Według dziennika co najmniej dwóch z nich miało powrócić do Finlandii.