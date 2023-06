Śledztwo w sprawie śmierci 27-letniej Anastazji na Kos trwa. W sprawę zaangażowali się także polscy detektywi pracujący na zlecenie rodziny zamordowanej kobiety. "Fakt" rozmawiał z szefem zespołu Dawidem Burzackim.

Polscy detektywi pracujący na Kos: Gdyby sprawca o tym wiedział, Anastazja mogłaby nigdy nie zostać odnaleziona

Według rozmówcy tabloidu ciało Polki zostało przykryte "tym, co znalazło się w pobliżu" - wyschniętą trawą, słomą, gałęziami. - Takie działanie sprawcy wskazuje na pośpieszne ukrycie zwłok, bez przemyślenia i planowania. Taki typ przestępcy, raczej ukrywa zwłoki w miejscu popełnienia zbrodni lub w bardzo bliskiej odległości. I tutaj wiele wskazuje na to, że miejsce odnalezienia zwłok, było również miejscem, w którym doszło do morderstwa - stwierdził szef polskich detektywów, choć jak przyznał, do morderstwa mogło dojść także kilkadziesiąt metrów dalej, w zniszczonym budynku opuszczonego pensjonatu.

Zabójstwo Anastazji w Grecji. Nieoficjalnie: Podejrzany opuści wyspę Kos

Detektywi rozmawiali z dzierżawcą pola, na którym odnaleziono ciało Anastazji. Rolnik wskazał, że nieopodal tego miejsca znajduje się stara, ukryta wśród wysokiej trzciny studnia. - Gdyby sprawca wiedział o niej, być może nikt nigdy nie odnalazłby Anastazji - stwierdzili polscy śledczy.

Odzyskano SMS-y 32-latka podejrzanego o zabójstwo Anastazji

27-letnia Anastazja zginęła w Grecji. 32-letni Banglijczyk podejrzany

27-letnia Anastazja z Wrocławia pracowała w hotelu w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. 12 czerwca wieczorem słuch o Polce zaginął. Po trwających sześć dni poszukiwaniach, w niedzielę wieczorem media poinformowały o znalezieniu ciała kobiety. Według doniesień greckich mediów Anastazja miała zostać zamordowana w opuszczonym domu niedaleko miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. Podejrzany o zabójstwo jest 32-letni Banglijczyk. Mężczyzna nie przyznaje się jednak do winy.