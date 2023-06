Łukaszenka wyjawia, gdzie jest Prigożyn. O wagnerowcach: Nie ma potrzeby się ich bać

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Nie wiem, po co Kaczyński wszedł do rządu

We wtorek Alaksandr Łukaszenka wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do buntu Jewgienija Prigożyna i jego najemników. - Teraz dużo się mówi: "Wagner, Wagner, Wagner". Ludzie nie rozumieją, że my też podchodzimy do tego pragmatycznie - powiedział. Jak dodał, oczekuje, że dowódcy z Grupy Wagnera podzielą się doświadczeniem i pomogą siłom zbrojnym Białorusi doskonalić swoje umiejętności. - Oni są na linii frontu, są oddziałami szturmowymi, powiedzą nam, co jest teraz ważne. Opowiedzą nam o broni: która się sprawdziła, a która nie. O taktyce, o tym, jak atakować i jak się bronić. To jest bezcenne. To właśnie musimy wziąć od bojowników z Grupy Wagnera - zaznaczył białoruski dyktator i stwierdził, że "nie ma potrzeby się ich bać".

Z danych FlightRadar24 wynika, że Embraer Legacy 600 o numerze RA-02795, czyli biznesowy odrzutowiec Jewgienija Prigożyna, wylądował na lotnisku wojskowym Maczuliszczy (rejon miński) we wtorek nad ranem. Informację tę potwierdził Alaksandr Łukaszenka. - Przyleciał tym samolotem. Rzeczywiście jest teraz w Białorusi - podkreślił i dodał, że szef Grupy Wagnera pozostanie w jego kraju na koszt formacji.

Władimir Putin: Doceniam Łukaszenkę za wysiłki i wkład w pokojowe rozwiązanie sytuacji

W poniedziałek przemówienie do narodu rosyjskiego wygłosił Władimir Putin. Rosyjski dyktator także odwołał się w nim do buntu przywódcy Grupy Wagnera. - Od samego początku wydarzeń natychmiast podjęto wszystkie niezbędne decyzje, aby zneutralizować zagrożenie, aby chronić porządek konstytucyjny, życie i bezpieczeństwo naszych obywateli - mówił Putin. Według niego "bunt i tak zostałby stłumiony, a jego organizatorzy zdawali sobie sprawę, że ich działania były przestępcze".

W swoim orędziu zapewnił, że żołnierze Grupy Wagnera mogą wyjechać do Białorusi lub wstąpić do armii. - Dziękuję żołnierzom i dowódcom Wagnera, którzy nie przelali krwi - możecie podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony lub przenieść się na Białoruś - powiedział Władimir Putin. - Doceniam prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę za wysiłki i wkład w pokojowe rozwiązanie sytuacji - zakończył.

Przypomnijmy, to właśnie białoruski dyktator miał odegrać kluczową rolę w powstrzymaniu Jewgienija Prigożyna. Poza nim w negocjacjach mieli brać udział wiceszef rosyjskiego MON Junus-biek Jewkurow oraz szef FSB Aleksander Bortnikow.

