Siergiej Szojgu do wymiany? Kto mógłby przejąć dowodzenie rosyjskim MON?

Wraz z zakończeniem buntu wojsk dowodzonych przez Prigożyna narastają teorie dotyczące nie tylko jego przyszłości, ale i ewentualnych zmian mogących dokonać się na najwyższych stanowiskach w Rosji. Zwolennikiem wizji wymiany części najważniejszych współpracowników Putina w konsekwencji odwołanego "marszu na Moskwę" jest Jacopo Iacoboni. Dziennikarz śledczy na łamach dziennika "La Stampa" opisał rozmowę przeprowadzoną z wysoko postawionymi wojskowymi z grupy Wagnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda o "specjalnej łączności" z premierem Mateuszem Morawieckim

Zmiana warty w rosyjskim rządzie. Kto mógłby zastąpić Siergieja Szojgu?

Informatorzy Iacoboniego twierdzą, że dni Siergieja Szojgu jako ministra obrony Rosji są już policzone. Schedę po nim miałby przejąć generał Aleksiej Diumin. Za jego kandydaturą przemawia między innymi to, że pozostaje on w dobrych stosunkach zarówno z prezydentem Federacji Rosyjskiej, jak i dowódcą grupy Wagnera. Na swoim koncie ma pełnienie funkcji ochroniarza Władimira Putina i wiceministra obrony. Z wagnerowcami kontaktował się natomiast w trakcie ich "marszu na Moskwę" i od dawna utrzymuje pozytywną relację z Prigożynem. Częścią porozumienia pomiędzy Putinem a Prigożynem miałaby być również zmiana szefa sztabu - z Walerijego Gierasimowa na Siergieja Surowikina.

Łukaszenka wie, gdzie jest Prigożyn. O wagnerowcach: Nie trzeba się bać

Tajemniczy układ rosyjskiego przywódcy z szefem grupy Wagnera. "Putin poddaje się presji buntownika"

Nieco sceptyczniej do całej sytuacji podchodzi prof. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Uczelni Vistula. - To oznaczałoby, że Putin poddaje się presji buntownika, okazuje słabość większą niż podczas marszu sprawiedliwości. Jeżeli będzie jakakolwiek zmiana, to w dłuższej perspektywie - oceniała w rozmowie z Wirtualną Polską. Zastąpienie Szojgu byłoby zdaniem ekspertki przyznaniem się do popełnienia błędu w wyborze osób odpowiedzialnych za "wielką operację wojskową". W tej teorii Diumin jest przez Putina trzymany na tzw. czarną godzinę.

O zdanie w kwestii ewentualnych zmian na Kremlu WP zapytała również generała Stanisława Kozieja. - Wydaje się, że zmiana Szojgu jest przesądzona. Ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność za niepowodzenia, jakie w wojnie i w jej wyniku się dzieją - stwierdził. Wojskowy uważa, że realny wpływ na sposób prowadzenia wojny z Ukrainą wpływ miałaby natomiast zmiana Gierasimowa.