Bunt Prigożyna. Blinken wysłał pilną depeszę do dyplomatów na całym świecie. "Zaniepokojenie"

Informację tę, powołują się na trzech amerykańskich urzędników, podał serwis Axios. Według portalu w piątek wieczorem, czyli niedługo po tym, jak Jewgienij Prigożyn ogłosił, że Grupa Wagnera rusza w stronę Moskwy, Antony Blinken miał wysłać pilną depeszę. Wiadomość ta miała trafić do amerykańskich dyplomatów na całym świecie. Sekretarz stanu USA miał zakazać im komentowania aktualnej sytuacji w Rosji. Miał zaznaczyć, że gdyby jednak zostali zapytani o nią przez przedstawicieli obcych rządów, powinni jedynie odpowiedzieć, że Stany Zjednoczone monitorują sytuację. W depeszy Blinken zapewnił, że to on bezpośrednio wraz z najbliższymi współpracownikami zajmuje się sprawą buntu "kucharza Putina".

Pilna depesza Antony'ego Blinkena

Axios podkreślił, że pilna depesza ukazała "zaniepokojenie" administracji Joe Bidena wydarzeniami w kraju Władimira Putina. "To pokazuje, jak istotne było, aby Biały Dom i Departament Stany całkowicie kontrolowały przekazy informacyjne, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej" - zaznaczył portal.

Jedno ze źródeł serwisu zauważyło, że wysyłając depeszę, władze USA chciały się upewnić, iż żaden z amerykańskich dyplomatów nie powie czegoś, co mogłoby sprawić wrażenie, że Stany Zjednoczone są w jakiś sposób zaangażowane w rebelię Grupy Wagnera. Inny informator stwierdził, że w momencie wysyłania wiadomości sytuacja w Rosji była niejasna, dlatego Blinken chciał, aby urzędnicy powstrzymali się od jej komentowania do momentu, w którym pojawi się więcej szczegółów na ten temat.

Przypomnijmy, w weekend Antony Blinken zapewniał, że marsz Jewgienija Prigożyna i jego najemników na Moskwę jest wewnętrzną sprawą Rosji i USA nie mają z nią nic wspólnego. Według amerykańskich mediów Stany Zjednoczone już w połowie czerwca miały się dowiedzieć o planach Grupy Wagnera, ale informacje wywiadowcze udostępniły tylko niektórym sojusznikom.

Departament Stanu nie odniósł się do doniesień Axios.

We wtorek rosyjska FSB umorzyła postępowanie o zbrojnym buncie. To jeden z warunków, jaki postawił koordynator grupy najemników Jewgienij Prigożyn, gdy w sobotę ze swoimi uzbrojonymi ludźmi maszerował na Moskwę. Po uzyskaniu zapewnienia, że ani on, ani jego żołnierze nie będą ścigani karnie, wycofał oddziały, które wróciły na ukraiński front.

Nadal nie ma jasności, gdzie przebywa Jewgienij Prigożyn. Część niezależnych mediów podała, że samolot biznesmena wylądował w Mińsku w Białorusi. Białoruski reżim ma też przygotowywać polowe koszary dla części wagnerowców. Nie wszyscy najemnicy z Grupy Wagnera zgodzili się podpisać kontrakty z regularną armią. Na polecenie z Kremla najemnicza organizacja ma zostać rozformowana 1 lipca.

