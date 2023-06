Władimir Putin pojawił się we wtorek 27 czerwca na Placu Katedralnym na Kremlu. Rosyjski dyktator zwrócił się do żołnierzy i przedstawicieli służb bezpieczeństwa, którzy opowiedzieli się po stronie władz podczas sobotniego buntu najemników z grupy Wagnera, prowadzonych przez Jewgienija Prigożyna. - Prawdziwi obrońcy w trudnych czasach stanęli na drodze niepokojom, których skutkiem byłby chaos. Zatrzymaliście wojnę domową, dowiedliście swojej lojalności wobec narodu rosyjskiego - powiedział Putin cytowany przez agencję RIA Novosti.

Nieudany pucz Prigożyna w Rosji. Władimir Putin podziękował żołnierzom, którzy opowiedzieli się za władzą

- Szybkie i precyzyjne rozmieszczenie organów ścigania pozwoliło zatrzymać niezwykle niebezpieczny rozwój sytuacji w kraju oraz zapobiec ofiarom wśród ludności cywilnej - kontynuował Putin. Jak zaznaczył, Rosja została zmuszona tego dnia wycofać jednostki wojskowe, które zostały wysłane na wojnę w Ukrainie (w wersji Putina jest to oczywiście "specjalna operacja wojskowa"), by stłumić wewnętrzne niepokoje. Podczas tłumienia rebelii doszło jednak do nieprzewidywalnych strat.

Chodzi o 15 pilotów, którzy zginęli na skutek działań najemników z grupy Wagnera. Osoby walczące u boku Prigożyna miały doprowadzić do zniszczenia dwóch śmigłowców i pięciu samolotów. Jak zaznaczył Putin, zmarli to rosyjscy żołnierze, którzy zginęli "podczas wykonywania misji, godnie wypełnili swój obowiązek". By uczcić ich pamięć, Putin poprosił zgromadzonych o minutę ciszy.

Na koniec spotkania z żołnierzami odegrany został hymn Rosji. Jak zauważono w mediach społecznościowych, na spotkaniu pojawił się także minister obrony Siergiej Szojgu, o którego dymisję wnioskowali wagnerowcy.

Prigożyn doleciał do Mińska. Po chwili wylądował tam samolot z Rosji

Federalna Służba Bezpieczeństwa przekazała we wtorek o umorzeniu spraw karnych wszczętych w związku z buntem Prigożyna. Grupa Wagnera natomiast zobowiązała się przekazać ciężki sprzęt wojskowy na rzecz Rosji. Sam Jewgienij Prigożyn miał się udać do Białorusi.