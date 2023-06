Media: Rosyjski Ił w drodze do Waszyngtonu. Samolot zniknął na chwilę z radarów

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda o "specjalnej łączności" z premierem Mateuszem Morawieckim

Tajemniczy samolot, który leci z Rosji do Stanów Zjednoczonych, był we wtorek przed południem najbardziej śledzonym połączeniem w aplikacji FlightRadar24 Maszyna Ił-96 Specjalnego Pułku Lotniczego wyleciała z Moskwy i kieruje się za ocean. Tuż przed godziną 12:00 samolot zniknął z aplikacji. Znajdował się wówczas nad Morzem Norweskim. Około pół godziny później ponownie znalazł się na radarze - informuje portal i.pl.

Rosyjski Ił w drodze do Waszyngtonu. Samolot zniknął na chwilę z radarów

Portal wskazuje, że również we wtorek z Moskwy wyleciał inny rządowy Ił-96. Początkowo nie było wiadomo, dokąd leci, jednak po niedługim czasie samolot wylądował w mieście Ufa, ok. 1200 km na wschód od Moskwy. Tego samego dnia ze stolicy Rosji ma wystartować jeszcze jedna maszyna Specjalnego Pułku Lotniczego, Tupolew Tu-214SR. Rosyjskie media nie informują o odlotach z Moskwy rządowych samolotów, a Ria Nowosti opublikowała na Telegramie nagranie Władimira Putina, który miał przemawiać w Moskwie na Placu Katedralnym. Nie wiadomo, kiedy zrobiono nagranie.

Putin lata samolotem Ił-96-300PU

Rosyjski Ił-96-300PU to latająca siedziba prezydenta Federacji Rosyjskiej Analitycy i specjaliści zwracają uwagę, że to odpowiednik amerykańskiego Air Force One - samolotu, który potocznie nazywa się w ten sposób, kiedy na jego pokład wsiada prezydent Stanów Zjednoczonych. Rosyjskie prezydenckie Ił-y [są dwa - przyp. red.] zostały zamówione w 2015 roku, oblot pierwszego odbył się w kwietniu 2021 roku.

W związku z sobotnim "marszem na Moskwę" zorganizowanym przez szefa Grupy Wagnera i jego najemników media podawały, że Putin opuścił Moskwę. Jak i dokąd oraz czy wrócił - nie wiadomo. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na Telegramie, że świadczy to o tym, iż przywódcy Rosji nie kontrolują niczego "Jest tylko chaos i nieprzewidywalność. I to na rosyjskim terytorium, pełnym różnego rodzaju broni" - dodał. Część swojego oświadczenia prezydent Zełenski wygłosił po rosyjsku - tę dotyczącą domniemanego miejsca ukrycia Władimira Putina. "Ten człowiek z Kremla na pewno bardzo się boi i gdzieś ukrywa. Z całą pewnością nie ma go w Moskwie. Dokądś pewnie wydzwania, o coś prosi... Wie, czego się obawia, bo sam stworzył to zagrożenie" - mówił prezydent Ukrainy. Zwracając się do Rosjan, powiedział "Im dłużej wasi żołnierze pozostaną na ukraińskiej ziemi, tym więcej zniszczenia będzie w Rosji. Im dłużej ta osoba jest na Kremlu, tym więcej będzie kataklizmów".

