Kto odpowiada za bezpieczeństwo Prigożyna? Kurczab-Redlich: To człowiek groźniejszy od Putina

We wtorek rano na lotnisku Maczuliszczy w obwodzie mińskim wylądował odrzutowiec Jewgienija Prigożyna (RA-02795) - wynika z danych Flight Radar24, na które powołują się białoruskie kanały informacyjne i działacze na Twitterze. Wkrótce po tej maszynie białoruski port przyjął samolot z Rosji. Jak podaje "The Moscow Times", anglojęzyczna gazeta w internecie wydawana w Moskwie, Jewgienij Prigożyn miał być widziany w hotelu Green City w Mińsku na Białorusi.

- Wydaje się, że pozycja Prigożyna jest o wiele silniejsza, niż się wydawało tym, którzy grożą mu rychłą śmiercią. Inaczej nie zjawiłby się w tak publiczny sposób w Mińsku. Nie jest wariatem ani samobójcą - mówi w rozmowie z Gazeta.pl Krystyna Kurczab-Redlich, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji i autorka książek o tym kraju.

Ekspertka tłumaczy w Gazeta.pl, że Prigożyn przybył do Białorusi, bo w obwodzie mohylewskim w Osipowiczach (350 km w linii prostej od granicy z Polską) powstaje obóz dla członków Grupy Wagnera. Będzie mógł pomieścić 8 tysięcy wojskowych i ma zajmować 24 tys. m2.

- Pytanie, jakie oni mają zadanie, czy mają obronić Łukaszenkę przed jego własną armią, która nie chce walczyć w Ukrainie, czy może mają prowadzić działania ofensywne na froncie? Tego jeszcze nie wiadomo - podkreśla reportażystka.

Według zarządzenia Ministerstwa Obrony Rosji, od początku przyszłego miesiąca bowiem takie jednostki jak Grupa Wagnera mają podlegać bezpośrednio rosyjskiemu MON. Ze słów Prigożyna wynika jednak, że na kontrakt z resortem zdecydowało się jedynie 2 proc. najemników Grupy Wagnera.

W ocenie Krystyny Kurczab-Redlich, jeżeli Prigożyn odważa się przyjechać do Białorusi, to z pewnością ma jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Większość analityków i ekspertów jest zdania, że szef Grupy Wagnera nie działa sam.

Kto brał udział w rozmowach z Prigożynem? Wśród nich możliwy następca Putina

Jak zaznacza Krystyna Kurczab-Redlich do porozumienia między Prigożynem a Putinem doszło na skutek rozmów prowadzonych za parawanem Łukaszenki przez ludzi Kremla. - Łukaszenka dał tutaj twarz, zyskując na tym ogromnie. W ten sposób jego dłużnikami stali się i Putin i Prigożyn. Jednemu uratował honor, a drugiemu podobno życie - stwierdziła ekspertka.

Prigożyn doleciał do Mińska. Po chwili wylądował tam samolot z Rosji

Gwarancji bezpieczeństwa dla Prigożyna trzeba dopatrywać się w zakulisowych rozmowach negocjacyjnych. Krystyna Kurcza-Redlich informuje, że brał w nich udział m.in. były wiceszef GRU - ogromnie groźnej formacji rosyjskiej - Aleksiej Diumin. Był on uważany za polityczne ramię Grupy Wagnera.

- Negocjacje prowadził również Nikołaj Patruszew obecny szef Rady Bezpieczeństwa, były szef FSB. Był on wielokrotnie wskazywany jako ten, który mógłby przejąć pałeczkę od Władimira Putina, jeśli on zechce ją oddać. Jest znacznie groźniejszy od Putina, bo jest o wiele lepszym strategiem - tłumaczy rozmówczyni.

FBI w raporcie poświęca Prigożynowi 40 stron. Putin wiele mu zawdzięcza

Ekspertka tłumaczy, że Prigożyn zdecydował się na bunt prawdopodobnie dlatego, że był coraz bardziej atakowany przez swoich nieprzyjaciół. - W jego biurze w Petersburgu tuż przed buntem przeprowadzono siłową rewizję. Jak stwierdził jeden z byłych szefów FSB, sam Prigożyn był na miejscu w chwili rewizji i na skutek bójki uciekł. Być może w ostatniej chwili zdecydował się na to, że musi poprowadzić obronę przez atak i nic więcej mu nie pozostaje, jak zaszantażować szefa MON i swoich wrogów siłą, którą może pokazać - stwierdza rozmówczyni Gazeta.pl.

Nie zrozumiemy do końca, jakie były umowy między Prigożynem a Putinem, ale wszystko rozbija się o walkę ministra obrony Szojgu z szefem Grupy Wagnera. Szojgu chciał sobie podporządkować wojska Prigożyna. To nie była kwestia, tylko tego, kto będzie ważniejszy, ale także kwestia finansowa. Chciał zmusić wagnerowców, którzy walczą za duże pieniądze, aby podpisali takie kontrakty, jak reszta Rosjan - czyli o wiele mniej korzystne finansowo.

Ekspertka podkreśla, że rozważając możliwe scenariusze, należy pamiętać, że Prigożyn był tym, który Putinowi się wielokrotnie przydał.

- Na przykład w 2013 roku w Petersburgu stworzył szkołę kontroli, której hakerzy wpłynęli na wybory w USA. Raport Millera szefa FBI w tym temacie poświęca Prigożynowi około 40 stron. Także niewątpliwie przysłużył się on Putinowi - uważa Kurczab-Redlich.

Rosja więcej straciła na jednodniowej rebelii niż przez rok walki w Ukrainie

Pytanie jednak, czy to wystarczy, by zapomnieć rebelię Prigożyna, która doprowadziła do sporych szkód po stronie rosyjskiej. - Na skutek działań obronnych Prigożyna tylko w ciągu jednego dnia zostały zestrzelone samoloty rosyjskie, ale nie byle jakie. Samoloty, które były latającymi stanowiskami dowodzenia. Wyposażenie takiej maszyny wynosi 16 mln zł. Ponadto strącono też śmigłowe, których w armii Putina jest niewiele. Liczba bardzo drogiego i rzadkiego sprzętu, który Rosja straciła w czasie jednego dnia buntu, była większa niż w ciągu całej wojny w Ukrainie. - podkreśla rozmówczyni.

Pisarka podkreśla, że to, jak będą wyglądały kolejne rozdziały tej historii, zależy w głównej mierze od tego, czy Putin rzeczywiście kontroluje sytuację, ale i od tego, czy kontroluje sam siebie i do jakiego stopnia jest człowiekiem zdrowym psychicznie i fizycznie.

W jej ocenie to, czy Szojgu utrzyma się na stanowisku, będzie odpowiedzią na siłę i pozycję Władimira Putina.

- Zobaczymy, co będzie dalej i czy dojdzie do cichych przetasowań na Kremlu. Coś się będzie działo na pewno - zakończyła ekspertka.