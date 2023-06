Wydawcy prasy wzywają Unię Europejską. Chodzi o wolność mediów

"EMFA w niewielkim stopniu chroni wolność słowa i pluralizm w Internecie oraz zapobiega cenzurze ze strony bardzo dużych platform cyfrowych, która staje się powszechnym problemem" - wskazuje kilkuset wydawców prasy w całej Europy w liście do ustawodawców Unii Europejskiej. Podmioty te zwracają uwagę na to, aby Europejski Akt o Wolności Mediów (EMFA) funkcjonował adekwatnie do swojej nazwy i wyrażają swoje wątpliwości wobec niektórych jego zapisów.

2 AG // Izba Wydawców Prasy Otwórz galerię Na Gazeta.pl