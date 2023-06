Rosja. Koniec tematu Jewgienija Prigożyna? FSB zamyka sprawę

Jak podają rosyjskie media, przeciwko szefowi Grupy Wagnera Jewgienijowi Prigożynowi wszczęto postępowanie karne z artykułu 279 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej. O tym, że sprawa ma zostać umorzona, nieoficjalnie informowano już w sobotę. Doniesienia te potwierdziły się we wtorek. Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji przekazała, że sprawa Prigożyna została umorzona.

FSB umarza sprawę Jewgienija Prigożyna

"W toku śledztwa w sprawie karnej wszczętej przez wydział śledczy FSB Federacji Rosyjskiej w dniu 23 czerwca na podstawie art. 279 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej w sprawie powstania zbrojnego ustalono, że w dniu 24 czerwca jego uczestnicy wstrzymali czynności zmierzające bezpośrednio do popełnienia przestępstwa. Biorąc pod uwagę to oraz inne okoliczności istotne dla śledztwa, 27 czerwca organ śledczy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego" - poinformowały służby.

Łukaszenka przemówił pierwszy raz po buncie Prigożyna

Jewgienij Prigożyn rozmyślił się z próby przewrotu w ciągu kilkunastu godzin. Marsz na Moskwę szybko zawrócił

Jak informowaliśmy w piątek 23 czerwca późnym wieczorem, szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przekazał, że obóz wagnerowców znalazł się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Niedługo później, w nocy, Prigożyn napisał na Telegramie, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i idą do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwość w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył wieczorem, że jego grupa jednak się wycofuje z marszu na Moskwę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.

Prigożyn doleciał do Mińska. Po chwili wylądował tam samolot z Rosji

Mimo wcześniejszych zapowiedzi Putina rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji TASS, że sprawa karna przeciwko Jewgienijowi Prigożynowi zostanie zamknięta. Ta informacja pojawiła się około godziny 22. Pieskow wskazał, że rosyjskie władze nie będą ścigać najemników Grupy Wagnera, którzy brali udział w buncie, a część najemników, która początkowo odmówiła udziału w buncie, ma podpisać kontrakty z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Sam Prigożyn miał udać się z kolei do Białorusi. We wtorek 27 czerwca jego samolot doleciał do Mińska.