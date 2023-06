Przemówienie Łukaszenki po buncie Prigożyna. Wspomniał o pełnej gotowości bojowej Białorusi

Jak podała białoruska agencja informacyjna BelTA, we wtorek 27 czerwca białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka w swojej wypowiedzi odwołał się do ostatnich wydarzeń w Rosji i ich wpływie na Białoruś podczas ceremonii nadania naramienników wysokiej rangi oficerom. - Nie będę ukrywał, bolesne było oglądanie wydarzeń, które miały miejsce w Rosji. Nie jestem jedyny. Wielu naszych obywateli wzięło je sobie do serca, bo ojczyzna jest jedna. Biorąc pod uwagę rolę Białorusi w rozwiązaniu tej sytuacji, powinienem w tym gronie powiedzieć kilka słów o tym, co się stało i wyjaśnić nasze stanowisko i podjęte decyzje - mówił Łukaszenka.

REKLAMA

Więcej informacji wkrótce.