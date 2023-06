Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda o "specjalnej łączności" z premierem Mateuszem Morawieckim

We wtorek rano ministerstwo obrony Rosji poinformowało o tym, że przeprowadza ćwiczenia taktyczne myśliwców nad Morzem Bałtyckim. "Ich głównym celem jest sprawdzenie gotowości załogi lotniczej i maszyn do prowadzenia operacji bojowych i zadań specjalnych zgodnie z przeznaczeniem" - cytuje Reuters. Władze w Moskwie poinformowały również o tym, że "załogi myśliwców Su-27 Floty Bałtyckiej strzelały z broni powietrznej do pocisków manewrujących i 'pozorowanego wroga'".

Rosja poderwała myśliwce i ćwiczy zadania specjalne nad Bałtykiem

Reuters zwraca też uwagę, że to nie jedyny powód prowadzenia ćwiczeń nad Bałtykiem. Oprócz doskonalenia umiejętności załogi myśliwców mają one pełnić "całodobową służbę bojową", strzegąc przestrzeni powietrznej rosyjskiej eksklawy kaliningradzkiej. Z kolei RAF podkreślił, że w ostatnich tygodniach notuje dużą aktywność rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem w ostatnich tygodniach. Zgodnie z informacjami brytyjskich sił powietrznych ostatnie trzy tygodnie były szczególnie pracowite dla załóg ich Tajfunów, które wraz z pilotami portugalskich i rumuńskich myśliwców pełnią w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego misję patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. W czasie ostatnich trzech tygodni samoloty NATO były podrywane sześciokrotnie i przechwyciły 21 rosyjskich samolotów.

Litwa powinna lepiej strzec granic

Kraje nadbałtyckie, jak Litwa, powinny strzec swoich granic i terytorium nie tylko ze względu na manewry rosyjskich sił zbrojnych, ale także w związku z wyjazdem na Białoruś szefa Grupy Wagnera - ocenił doradca litewskiego prezydenta. Kestutis Budrys powiedział w wileńskiej rozgłośni "Żiniu Radijas", że po wyjeździe Jewgienija Prigożyn na Białoruś, Litwa musi poświęcić jeszcze więcej uwagi na monitorowanie sytuacji w tym w kraju i ochronę granicy. "Będziemy musieli wysłać jasny komunikat o tym jakie są limity naszej tolerancji. Będą one zerowe" - powiedział doradca litewskiego prezydenta. Kestutis Budrys zaznaczył, że siły Jewgienija Prigożyna są niebezpieczne ze względu na to, iż podczas między innymi operacji sabotażowych są zdolne działać w tak zwanej szarej strefie. Grupa Wagnera udowodniła to wiele razy w Afryce i Syrii. Według Kestutisa Budrysa najemnicy działają bez zaangażowania państwa, hybrydowo i bez żadnej kontroli, co stanowi niekontrolowany czynnik ryzyka.

W sobotę oddziały Grupy Wagnera pod dowództwem Jewgenija Prigożina wszczęły bunt w południowej Rosji i rozpoczęły marsz na Moskwę. Po pertraktacjach prowadzonych za pośrednictwem samozwańczego, białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki akcja wagnerowców została przerwana. Sam Jewgienij Prigożin miał wyjechać na Białoruś.

