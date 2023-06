Christine Dawood, matka 19-letniego uczestnika ekspedycji do wraku Titanica, udzieliła wywiadu BBC. Powiedziała, że Suleman znalazł się na pokładzie Titana, ponieważ oddała mu swoje miejsce. Chciała, by syn zrealizował plany i pobił rekord Guinnessa, układając podczas ekspedycji kostkę Rubika. Christine Dawood zrelacjonowała ostatnie chwile przed wyprawą i emocje towarzyszące 19-latkowi inaczej niż ciotka chłopca. Siostra ojca Sulemana twierdziła, że jej bratanek bał się podróży na dno oceanu, a wziął w niej udział, by zadowolić tatę.

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłabszym elementem każdego systemu jest człowiek. Oto błędy programistyczne, które skończyły się katastrofą [TOPtech]

Ciotka twierdziła, że Suleman był przerażony ekspedycją Titana. Matka 19-latka: Naprawdę chciał płynąć

Początkowo to Christine Dawood miała wziąć udział w wyprawie do wraku Titanica, jednak podróż została odwołana z powodu pandemii COVID-19. Później kobieta postanowiła oddać swoje miejsce synowi, który chciał uczestniczyć w ekspedycji. Inaczej postawę Sulemana opisywała jego ciotka Azmeh Dawood. Jak informowaliśmy, jej zdaniem 19-latek był "przerażony" perspektywą wyprawy Titanem, jednak zgodził się w niej uczestniczyć ze względu na ojca, który miał "obsesję" na punkcie Titanica.

Titan implodował. Pasażerowie batyskafu nie mieli nawet szans zareagować

Christine Dawood stwierdziła jednak, że jej syn "naprawdę chciał płynąć" Titanem. Nastolatek podzielał entuzjazm swojego ojca. - Byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu, ponieważ obaj od dawna chcieli to zrobić - podkreśliła matka Sulemana. Kobieta wytłumaczyła też, dlaczego jej syn chciał wziąć udział w ekspedycji.

Matka Sulemana, nastolatka, który zginął w katastrofie Titana: Zamierzał ułożyć kostkę Rubika na głębokości 3700 metrów

Suleman Dawood, syn jednego z najbogatszych pakistańskich biznesmenów, miał pasję, którą było układanie kostki Rubika. Matka 19-letniego studenta University of Strathclyde powiedziała, że jej syn planował pobić podczas wyprawy Titana rekord świata, aby później zgłosić go do Księgi Rekordów Guinnessa.

Płynął Titanem kilka dni przed implozją. Silnik tracił łączność

- Powiedział: Zamierzam ułożyć kostkę Rubika 3700 metrów pod powierzchnią morza na Titanicu - przekazała Christine Dawood. Kobieta dodała, że jej syn planował to zrobić w 12 sekund. Ojciec nastolatka zabrał ze sobą aparat, aby uwiecznić ten moment.