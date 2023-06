Służył do "lotów śmierci". Teraz Skyvan PA-51 wraca do stolicy Buenos Aires

Samolot używany do "lotów śmierci" Skyvan PA-51 powrócił do Buenos Aires - poinformowało ABC News. Maszyna była używana podczas dyktatury w latach 1976-1983 do zrzucania do wody lewicowych przeciwników.

