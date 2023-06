Prigożyn doleciał do Mińska. Tuż za jego odrzutowcem na tym samym lotnisku wylądował samolot z Rosji

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda o "specjalnej łączności" z premierem Mateuszem Morawieckim

Embraer Legacy 600 o numerze RA-02795, zgodnie z danymi FlightRadar24, dotarł do Białorusi we wtorek na ranem. "Biznesowy odrzutowiec Jewgienija Prigożyna (RA-02795) wylądował na lotnisku wojskowym Maczuliszczy, rejon miński" - informuje na Twitterze źródło Belarusian Hajun project. Wcześniej samolot RA-02795 pokonał trasę z St. Petersburga na południowy zachód Rosji w rejon Wołgogradu.

REKLAMA

Kilkadziesiąt minut później na tym samym lotnisku, którego używają Białorusini do celów wojskowych, wylądował samolot z Rosji. "Z Petersburga wystartował odrzutowiec biznesowy BAe-125-800B (numer rejestracyjny RA-02878), który o godzinie 7:58 wylądował na lotnisku wojskowym Maczuliszczy" - czytamy na tym samym koncie. Także tu widzimy dane z FlightRadar24.

Koniec inicjatywy Jewgienija Prigożyna "Marsz na Moskwę". Mediować miał Łukaszenka

"Marsz na Moskwę" zainicjowany przez przywódcę wagnerowców rozpoczął się w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Jak twierdził Prigożyn, jego ludziom udało się dostać na odległość 200 km od stolicy bez rozlewu krwi. Po negocjacjach, w których ważną rolę miał odegrać prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wagnerowcy zrezygnowali z planu dotarcia do Moskwy. Najemnicy szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna zmierzali już do rosyjskiej stolicy, gdy z Białorusi nadeszła wiadomość, że Prigożyn "przyjął propozycję białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, aby wstrzymać ruchy uzbrojonych członków firmy Wagnera terytorium Rosji i podjąć kolejne kroki na rzecz deeskalacji napięć". Prigożyn miał opuścić Rosję i udać się do Mińska. Rebelia "kucharza Putina trwała niespełna dobę". Jewgienij Prigożyn, nakazując swoim oddziałom odwrót, stwierdził, że bojownicy mają wrócić do swoich baz, aby uniknąć rozlewu krwi. O zgodzie Jewgienija Prigożyna na deeskalację w Rosji jako pierwsza poinformowała kancelaria Aleksandra Łukaszenki. Jak przekazano, białoruski lider, działając w porozumieniu z Władimirem Putinem, miał osobiście rozmawiać z przywódcą wagnerowców.

Jewgienij Prigożyn zabrał głos ws. dalszych losów Grupy Wagnera

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: