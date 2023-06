Mimo wielu ustaleń dotyczących buntu Jewgienija Prigożyna, do którego doszło 24 czerwca, nadal nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa szef Grupy Wagnera. Nie przekazano, jakie są szczegóły jego porozumienia z rosyjskimi władzami czy jaką rolę odegrał prezydent Białorusi w przeprowadzonych negocjacjach. Zachodnie media zauważają jednak, że "w mniej niż jeden dzień, Prigożynowi udało się obalić wyolbrzymiony wizerunek Putina jako silnego przywódcy" - przekazał "The New York Times".

Rosja. Do tej pory nie ustalono miejsca pobytu Prigożyna

Jewgienij Prigożyn opuścił Rostów nad Donem 24 czerwca późnymi wieczorem. Jechał w czarnym SUV-ie i machał do zgromadzonych zwolenników - przekazał niezależny rosyjski portal The Bell, publikując nagranie ze zdarzenia. Wtedy też "bojownicy samej Grupy Wagnera opuścili obwody rostowskie, woroneskie i lipieckie i prawdopodobnie wycofali się do miejsc rozmieszczenia na terytorium Ukrainy" - przekazał The Bell.

Do tej pory nie pojawiły się żadne informacje dotyczące miejsca pobytu szefa Grupy Wagnera. Nieznane są też szczegóły porozumienia między rosyjskimi władzami a Prigożynem. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow poinformował jedynie, że Prigożyn ma wyjechać na Białoruś, a postępowanie karne wobec niego będzie umorzone. Najemnicy, którzy uczestniczyli w buncie również nie będą sądzeni, a ci, którzy nie uczestniczyli w buncie będą mogli podpisać umowy z ministerstwem obrony - przekazała agencja Interfax. Federalna Służba Bezpieczeństwa kontynuuje jednak dochodzenie w sprawie organizacji zbrojnego buntu w Rosji - poinformował 26 czerwca rosyjski niezależny dzienniki "Kommeresant".

Jak na bunt wagnerowców zareagowali Rosjanie? "Czułem się rozczarowany"

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Prigożyn zaczął planować swoje działania w Rosji. Natomiast "The Washington Post" poinformował 24 czerwca, że "amerykańskie agencje szpiegowskie zebrały już w połowie czerwca informacje wywiadowcze wskazujące, że szef najemników Wagnera Jewgienij Prigożyn planował zbrojną rebelię" - czytamy w publikacji gazety. Powodem rozpoczęcia buntu miał być rzekomo rozkaz ministra obrony Siergieja Szojgu, który żądał, by wszystkie oddziały Wagnera podpisały umowy z Ministerstwem Obrony przed 1 lipca - poinformował The Bell.

Jaką rolę w buncie Prigożyna pełni Łukaszenka?

Do tej pory nie ustalono, jaką rolę pełni Alaksandr Łukaszenka w negocjacjach z szefem Grupy Wagnera. Białoruskie media po wycofaniu oddziałów Wagnera z Rosji, pisały, że to prezydent Białorusi "uratował Rosję od krwawej bitwy" - przekazała agencja BelTa. Nie wiadomo również, jaka była rola byłego szefa straży Putina w negocjacjach z Prigożynem (obecnie Aleksiej Diumin jest gubernatorem obwodu tulskiego). Według ustaleń rosyjskiego portalu The Bell, to on miał wpłynąć na Putina, by podjął dialog z Prigożynem.

Prigożyn wycofał się z puczu, bo służby groziły rodzinom wagnerowców?

Pojawiają się również pytania, czy teraz w rosyjskim resorcie obrony dojdzie do zmian personalnych. Przypomnijmy, warunkami do zakończenia buntu przez Prigożyna było zwolnienie Siergieja Szojgu oraz szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa. Aktualnie nie doszło do zmian na tych stanowiskach.

Nie wiadomo również, kto poniesie odpowiedzialność za krew przelaną podczas "marszu sprawiedliwości" i wyrządzone szkody. Bojownicy Grupy Wagnera mieli zestrzelić dwa rosyjskie śmigłowce bojowe oraz pięć samolotów. Jednym z samolotów miał być wojskowy Ił-22M. Rosyjskie wojsko miało również stracić śmigłowce Ka-52 i Mi-8. Według ustaleń The Bell, zginęło 15 rosyjskich żołnierzy.