Władimir Putin przemówił do narodu rosyjskiego. Nawiązał do buntu Prigożyna

W poniedziałek 26 czerwca późnym wieczorem Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu rosyjskiego. Podziękował w nim dowódcom i żołnierzom z Grupy Wagnera, którzy zdecydowali o przerwaniu marszu na Moskwę, dzięki czemu uniknęli rozlewu krwi.

Putin w specjalnym orędziu po buncie Prigożyna. Podziękował Łukaszence

- Od samego początku wydarzeń natychmiast podjęto wszystkie niezbędne decyzje, aby zneutralizować zagrożenie, aby chronić porządek konstytucyjny, życie i bezpieczeństwo naszych obywateli - mówił Putin. O organizatorach buntu powiedział, że "zdradzili Rosję i swoich ludzi". - Tego chcieli naziści z Ukrainy i Zachód i wewnętrzni zdrajcy. To była zemsta [Ukrainy - red.] za jej porażki na froncie - stwierdził rosyjski dyktator. Jak mówił, "potrzebny był czas, żeby buntownicy mogli się opamiętać". Według Putina "bunt i tak zostałby stłumiony, a jego organizatorzy zdawali sobie sprawę, że ich działania były przestępcze".

Rosyjski przywódca w swoim orędziu powiedział, że "zdecydowana większość bojowników i dowódców Grupy Wagnera to patrioci, oddani swojemu narodowi i państwu", co "udowodnili swoją odwagą na polu bitwy, wyzwalając Donbas i Noworosję". Putin zapewnił, że żołnierze Grupy Wagnera mogą wyjechać na Białoruś lub wstąpić do armii. - Dziękuję żołnierzom i dowódcom Wagnera, którzy nie przelali krwi - możecie podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony lub przenieść się na Białoruś - powiedział Władimir Putin. - Doceniam prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę za wysiłki i wkład w pokojowe rozwiązanie sytuacji - zakończył.

Bunt Jewgienija Prigożyna. Nieudany "marsz na Moskwę"

W piątek 23 czerwca późnym wieczorem Jewgienij Prigożyn przekazał, że oddziały wagnerowców znalazły się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Tej samej nocy szef Grupy Wagnera poinformował, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i planują wejść do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwości w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył jednak wieczorem, że jego grupa wycofuje się z marszu na Moskwę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców miał wpłynąć białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka, który prowadził negocjacje z Prigożynem. "W rezultacie doszli do porozumienia w sprawie niedopuszczalności rozpętania krwawej masakry na terytorium Rosji" - brzmiał komunikat białoruskiej agencji informacyjnej BelTA.