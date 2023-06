Polka w Irlandii zginęła, ratując swojego 10-letniego syna. Porwał ją prąd morski

Do tragedii doszło w niedzielę na plaży w miejscowości Ballycotton niedaleko Cork na południowym wybrzeżu Irlandii. Jak podaje "The Irish Times", 37-letnia Joanna próbowała uratować swojego 10-letniego syna Stanisława, który podczas kąpieli w morzu zaczął mieć problem z utrzymaniem się na powierzchni. Kobieta dociągnęła go do skał znajdujących się w pobliżu, aby mógł się ich przytrzymać w oczekiwaniu na pomoc. Niestety, ją samą porwał prąd morski.

REKLAMA

Zobacz wideo „To oni będą przegrywami". Ostra reakcja Fogla na słowa Tuska o pisowskim pomyśle na referendum

Tragedia w Irlandii. Nie żyje 37-letnia Polka, która ratowała swojego syna

10-latka uratował śmigłowiec ratunkowy straży przybrzeżnej. Służby próbowały też udzielić pierwszej pomocy Polce. Następnie przewieziono ją w krytycznym stanie do szpitala uniwersyteckiego w Cork, gdzie zmarła.

"Pragniemy przekazać nasze najgłębsze wyrazy współczucia ich rodzinie i przyjaciołom, a nasze myśli są z małym dzieckiem, które zostało uratowane. Pragniemy również docenić niesamowitą pracę naszych kolegów z innych organizacji, którzy pracowali niestrudzenie, aby próbować uratować życie" - napisał w mediach społecznościowych Królewski Narodowy Instytut Łodzi Ratunkowych, który brał udział w akcji ratunkowej. Joanna mieszkała w Cloyne we wschodnim hrabstwie Cork.

Z kolei lokalny radny Michael Hegarty, powiedział, że wiadomość o tragedii wstrząsnęła i zasmuciła lokalną społeczność. - To bardzo smutne, rodzina pochodzi z Polski, ale zadomowiła się w tutejszej społeczności. Nasze myśli i modlitwy są z nimi, ale także z ich rodziną w Polsce - powiedział.

Katowice. Ciało 17-latka w centrum miasta. Wszczęto śledztwo