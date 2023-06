Odzyskano SMS-y 32-latka podejrzanego o zabójstwo Anastazji. "Zrobiłem coś strasznego"

Zobacz wideo Referendum w sprawie relokacji imigrantów w dniu wyborów? Fogiel o planach PiS

Jak opisuje portal dimokratia.gr, greckim służbom udało się dotrzeć do wiadomości SMS z telefonu 32-latka, któremu postawiono zarzut zabójstwa 27-letniej Anastazji. Wcześniej informowano, że mężczyzna wyczyścił dane - w tym historię wyszukiwania - ze swojego telefonu. To samo miał zrobić z urządzeniem należącym do Polki. Media podają, że część informacji udało się przywrócić dzięki pracy policyjnych ekspertów.

Zabójstwo Anastazji. 32-latek miał pisać: Zrobiłem coś strasznego

"Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję" - SMS-a o takiej treści mężczyzna miał wysłać do swoich znajomych. Wiadomość - jak podaje demokratia.gr - trafiła do obywateli Bangladeszu, którzy mieszkają we Włoszech. Dziennikarze podają nieoficjalnie, że to tylko jeden z serii SMS-ów, które 32-latek wysyłał do znajomych od północy do 4.30 nad ranem 19 czerwca.

Zabójstwo 27-letniej Anastazji. Odnaleziono kartę SIM Polki

Grecka telewizja Mega TV poinformowała w sobotę 24 czerwca o przełomie w sprawie śledztwa dotyczącego zgwałcenia i zabójstwa 27-letniej Anastazji. Dziennikarze tej stacji ustalili, że policjanci odnaleźli kartę SIM z telefonu zamordowanej Polki. Wcześniej ustalono, że komórka Polki leżała około 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono nagie zwłoki kobiety. Początkowo informowano, że w środku urządzenia nie było karty SIM. Później dziennikarze Mega TV ustalili, że od kilku dni technicy kryminalistyczni są w posiadaniu karty należącej do Anastazji. Dzięki temu miało udać się powiązać 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu z zabójstwem młodej Polki. Jak zaznaczono, technikom udało się też odzyskać i odczytać usunięte wcześniej dane z obu telefonów. Dzięki temu ustalono miejsca logowania komórek 27-letniej Anastazji i 32-letniego oskarżonego oraz pobrano dane GPS. Na tej podstawie odtworzono drogę, którą tuż przed śmiercią przebyła Anastazja i jej oprawca. Ponadto z ustaleń greckich dziennikarzy wynika, mężczyzna sprawdzał w wyszukiwarce Google, jak może szybko usunąć wszystkie dane z telefonu.

Rutkowski złożył zeznania ws. Anastazji. Banglijczyk miał wspólników?

Śmierć Polki na Kos. Policja bada, czy aresztowany 32-latek miał pomocników

Wciąż tylko jedna osoba przebywa w greckim areszcie w związku z zamordowaniem na wyspie Kos obywatelki Polski. Lokalna policja bada, czy podejrzany miał pomocników, ale do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Wszystkie zebrane w śledztwie dowody obciążają 32-letniego emigranta z Bangladeszu. Mężczyźnie grozi w Grecji dożywocie. Istotną rolę w ustaleniu przebiegu tragicznego zdarzenia odegrały zeznania i materiały zdjęciowe przekazane przez mieszkańców wyspy Kos.

Jak powiedziała Polskiemu Radiu Polka Maja Passanikolaki, współorganizująca poszukiwania zaginionej Anastazji, każdy kto miał kamerę zainstalowaną przed domem, czy w firmie przekazywał nagrania policji. - Sąsiadka miała kamery, właściciel marketu, też właściciel restauracji i oni od razu przekazali te wszystkie materiały - podkreśla Polka mieszkająca na wyspie. Grecka prokuratura postawiła 32-letniemu Banglijczykowi zarzuty zgwałcenia i zabójstwa 27-letniej Polki Anastazji. Śledztwo wciąż trwa.