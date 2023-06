Prigożyn zabrał głos ws. losów Grupy Wagnera. "Łukaszenka wyciągnął rękę"

Zobacz wideo „To oni będą przegrywami". Ostra reakcja Fogla na słowa Tuska o pisowskim pomyśle na referendum

Mówiąc o warunkach umowy, która podobno została zawarta w celu powstrzymania buntu Grupy Wagnera, Prigożyn powiedział, że formacja była "kategorycznie przeciwna decyzji o zamknięciu Grupy Wagnera 1 lipca 2023 roku i włączeniu jej do ministerstwa obrony". Jak dodał, dowódcy odmówili przyjęcia prośby o podpisanie umów z rosyjskim ministerstwem obrony. Według Prigożyna Alaksandr Łukaszenka odegrał kluczową rolę w porozumieniu, stwierdzając, że Łukaszenka "wyciągnął rękę i zaoferował znalezienie sposobów, aby Wagner mógł legalnie kontynuować swoją pracę" - bez podania dalszych szczegółów.

REKLAMA

Prigożyn przekazał, że nie celował w rosyjski rząd, kiedy ogłosił, że jego oddziały pomaszerują na Moskwę. - Nie maszerowaliśmy, aby obalić przywództwo Rosji. (...) Celem marszu było uniknięcie zniszczenia Wagnera i pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy poprzez swoje nieprofesjonalne działania popełnili ogromną liczbę błędów - powiedział. - Maszerowaliśmy, aby zademonstrować nasz protest, a nie obalić rząd - twierdzi szef wagnerowców.

Prigożyn: Grupa Wagnera mogłaby zakończyć specjalną operację wojskową w Ukrainie w dobę

Prigożyn powiedział także, że, mimo że Grupa Wagnera "nie wykazała żadnej agresji, rozpoczęto na nią atak rakietowy", w którym zginęło 30 osób. - Niektórzy zostali ranni. To stało się impulsem do natychmiastowego natarcia - mówi szef formacji. Jak dodaje, jedna z kolumn udała się do Rostowa nad Donem, druga w kierunku Moskwy. - Żałujemy, że musieliśmy uderzyć w samoloty, ale rzucili bomby. Przejechaliśmy 780 km. Zostało nam 200 km do Moskwy. Wśród pilotów Grupy Wagnera jest kilku rannych i dwóch zabitych, wśród nich pracownicy MON. Żaden z bojowników nie został zmuszony do marszu, a wszyscy znali jego cel - mówi Prigożyn.

- Nasz marsz pokazał wiele problemów, o których mówiliśmy do tej pory, przede wszystkim bardzo poważne z bezpieczeństwem w Rosji - słyszymy na nagraniu. - Oczywiście tam były też inne problemy, ale pokazaliśmy sposób organizacji, jaki trzeba wprowadzić w rosyjskiej armii - twierdzi Prigożyn. Jak mówi, "w ciągu 24 godzin przeszli terytorium, które odpowiada odległości od Kijowa do samego Użhorodu na zachodzie Ukrainy". - To pokazuje, że gdyby specjalną operację wojskową [tak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie, którą wypowiedziała - red.] rozpoczętą 24 lutego 2022 roku przeprowadzały siły tak wyszkolone, zmotywowane i dowodzone jak Grupa Wagnera, tę operację można by przeprowadzić zgodnie z planem w jedną dobę i zakończyć sukcesem - mówi Prigożyn. Jak opowiadał, kiedy maszerowali "zwykli Rosjanie witali ich z rosyjskimi flagami i emblematami Grupy Wagnera".

Agencja AFP podała, powołując się na rosyjskie MSZ, że Grupa Wagnera będzie kontynuować operacje w Mali i Republice Środkowoafrykańskiej. Siergiej Ławrow przekazał w poniedziałek, że "praca tam będzie kontynuowana". Jak dodał, bunt Prigożyna nie zmieni niczego w stosunkach Rosji z jej sojusznikami.

Bunt Prigożyna i jego nieudany "marsz na Moskwę"

W piątek późnym wieczorem Jewgienij Prigożyn przekazał, że oddziały wagnerowców znalazły się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Niedługo później, w nocy, Prigożyn poinformował, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i planują wejść do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwości w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył wieczorem, że jego grupa jednak wycofuje się z marszu na Moskwę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.