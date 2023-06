Putin wygłosił pierwsze przemówienie od czasu końca buntu Prigożyna. Zwrócił się do młodzieży

Wideo na oficjalnej stronie Kremla pojawiło się w poniedziałek 26 czerwca. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zostało nagrane.

- Chciałbym podkreślić, że rozwój i modernizacja przemysłu jest naszym bezwarunkowym priorytetem. Będziemy nadal promować wprowadzanie najnowszych technologii, rozwiązań cyfrowych i najnowocześniejszych standardów środowiskowych, a także będziemy współpracować z przedsiębiorstwami, regionami i środowiskiem naukowym w celu aktualizacji programów kształcenia zawodowego, szkoleń i przekwalifikowania, w tym dla takich podstawowych, szkieletowych gałęzi przemysłu, jak budowa maszyn, budowa statków i samolotów, budowa maszyn i przyrządów, robotyka i elektronika oraz produkcja urządzeń przemysłowych i energetycznych - mówił Putin w nagraniu opublikowanym w poniedziałek.

- Życzę sukcesów wszystkim młodym ludziom, którzy pracują w naszych przedsiębiorstwach i fabrykach, i oczywiście dzisiejszym absolwentom szkół, uniwersytetów, szkół wyższych i technicznych, którzy zamierzają związać swoje ścieżki życiowe z prawdziwą produkcją, pracą w rosyjskim przemyśle - dodał.

W sobotę z kolei Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu rosyjskiego, w którym potępił bunt najemników Wagnera. - Rosja toczy dziś bitwę o swoją przyszłość i odpiera agresję neonazistów i ich panów. Praktycznie cała wojskowa, gospodarcza i informacyjna machina Zachodu jest skierowana przeciwko nam. Walczymy o życie i bezpieczeństwo naszych ludzi, o naszą suwerenność i niezależność. O prawo do bycia i pozostania Rosją - państwem o tysiącletniej historii - mówił Putin.

- Ta bitwa, kiedy decyduje się los naszego narodu, wymaga jedności wszystkich sił, jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Kiedy wszystko, co nas osłabia, wszelkiego rodzaju niezgoda, którą nasi zewnętrzni wrogowie mogą i wykorzystują do podkopywania nas od wewnątrz, musi zostać odłożona na bok. To cios w plecy naszego kraju i naszego narodu - dodał - Powtarzam, każde wewnętrzne zamieszanie jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości, dla nas jako narodu. To cios dla Rosji, dla naszego narodu. A nasze działania w obronie ojczyzny przed takim zagrożeniem będą trudne. Wszyscy ci, którzy świadomie wybrali drogę zdrady, którzy przygotowali zbrojne powstanie, którzy wybrali drogę szantażu i metod terrorystycznych, poniosą nieuniknioną karę, odpowiedzą zarówno przed prawem, jak i przed naszym narodem - zakończył Putin.

Bunt Prigożyna i jego nieudany "marsz na Moskwę"

W piątek późnym wieczorem Jewgienij Prigożyn przekazał, że oddziały wagnerowców znalazły się pod zmasowanym ostrzałem rakietowym ze strony rosyjskiej i zapowiedział działania odwetowe. Niedługo później, w nocy, Prigożyn poinformował, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Podkreślił, że wracają oni z frontu do kraju i planują wejść do Moskwy, bo konieczne jest przywrócenie ''sprawiedliwości w armii''. Po pełnej napięcia i szybkich zwrotów akcji sobocie Prigożyn oświadczył wieczorem, że jego grupa jednak wycofuje się z marszu na Moskwę i wraca do swoich baz. Na decyzję przywódcy wagnerowców miał wpłynąć Alaksandr Łukaszenka.