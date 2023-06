Do buntu najemników z grupy Wagnera doszło w nocy z piątku na sobotę (z 23 na 24 czerwca). Jewgienij Prigożyn wyruszył ze swoimi ludźmi na Moskwę - chciał w ten sposób niezadowolenie z rządów i sposobu prowadzenia wojny w Ukrainie przez Kreml. Po trwającym niespełna dobę puczu pomiędzy rosyjskimi władzami a dowódcą najemników zawarto porozumienie. Prigożyn wycofał swoje wojska, które miały dotrzeć na odległość aż 200 km od stolicy Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Referendum w sprawie relokacji imigrantów w dniu wyborów? Fogiel o planach PiS

Bunt grupy Wagnera. Co teraz stanie się z Jewgienijem Prigożynem?

- Część jednostek Wagnera, która była w Rostowie, w Woroneżu i Lipiecku wycofały się rzeczywiście na tereny okupowane Ukrainy i prawdopodobnie, jak powiedział Dimitrij Piesków, podpisze kontrakty z Ministerstwem Obrony Rosji, więc będzie walczyło po prostu jako jakaś grupa - ocenia na antenie WP Masza Makarowa, dziennikarka Biełsat TV.

Zdaniem Rosjanki w kwestii przyszłości Prigożyna pod uwagę należy brać kilka możliwych scenariuszy. Pierwszy z nich zakłada, że przywódca grupy Wagnera będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności biznesowej na innym terenie niż Rosja (w domyśle najprawdopodobniej Białoruś). Jeszcze bardziej możliwa wydaje się przyszłość, w której Prigożyn po kilku miesiącach znika w wyniku działań Kremla. W ramach przykładowej sytuacji Makarowa podaje wypadek samochodowy.

Jewgienij Prigożyn zabrał głos ws. dalszych losów Grupy Wagnera

Poprowadził najemników na Moskwę. Czy Prigożyn może liczyć na wybaczenie Putina?

Ważnym aspektem całej sprawy jest to, w jaki sposób zdrada przywódcy najemników została odebrana przez rosyjskiego prezydenta. Makarowa zwraca uwagę na to, że miała ona dla niego wymiar osobisty, na co wskazuje między innymi formę przemówienia wygłoszonego przez Władimira Putina po rozpoczęciu buntu. Przed "marszem na Moskwę" Prigożyn cieszył się również licznymi przywilejami i miał więcej swobody w wypowiadaniu się za pomocą platform internetowych. - Czy teraz kiedy zrobił Kremlowi to, co zrobił, bardzo poniżył osobiście Władimira Putina, Kreml mu wybaczy? Jest takie wspólne ogólne odczucie, że nie, że Jewgienij Prigożyn zostanie zlikwidowany - kwituje rosyjska dziennikarka.