Propagandystka Kremla broni decyzji ws. Prigożyna: "Normy prawne nie są przykazaniami Chrystusa"

Margarita Simonian, czołowa propagandystka Kremla, pokłóciła się na antenie "Niedzielnego wieczoru" w państwowej rosyjskiej telewizji z innym propagandystą Władimirem Sołowjowem. Prezenterów poróżniło zdanie w sprawie decyzji Kremla wobec Jewgienija Prigożyna. Warto przy tym jednak przypomnieć, że według aktualnych doniesień sprawa karna przeciwko Jewgienijowi Prigożynowi wcale nie została zakończona.

Rosyjska propagandystka broni decyzji ws. Prigożyna: Normy prawne nie są przykazaniami

- Wiele dyskutuje się teraz na temat tego, jak to możliwe, że wszczęto sprawę karną, a (Prigożyna) wypuszczono na wolność. Pirgożyn pojechał na Białoruś, i że to kpina z norm prawnych - odniosła się do wątpliwości w sprawie szefa wagnerowców Siemonian. - Chcę tylko przypomnieć, że normy prawne nie są przykazaniami Chrystusa ani tablicami mojżeszowymi. Normy prawne piszą ludzie. Ludzie tworzą normy prawne, aby chronić ład i stabilność kraju. Jeżeli w jakichś wyjątkowych, krytycznych przypadkach okaże się, że normy prawne nie spełniają funkcji ochrony stabilności prawa i porządku, idą do diabła. Bo pisali je ludzie, którzy nie przewidzieli takiej sytuacji. Wybór był między złem a potwornością - tłumaczyła propagandystka, a następnie dodała: - Każda osoba, która wychowała dzieci, wie, że istnieje wybór między złem a potwornością. Nie może być nic straszniejszego niż cywilna konfrontacja, nie mówiąc już o złamaniu jakichkolwiek norm prawnych - powiedziała Simonian. Sołowjow na jej słowa odpowiedział wzruszeniem ramion i grymasem.

Jak przytacza niezależny rosyjski serwis meduza.io, Siemonian wyjaśniła także, dlaczego nie skomentowała buntu Prigożyna jeszcze wtedy, gdy szef wagnerowców kierował się na Moskwę. Propagandystka stwierdziła, że przebywała wówczas na planie filmu, a o zajściu dowiedziała się dopiero po powrocie i początkowo nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje.

Bunt Prigożyna. Były szef CIA: Powinien uważać na otwarte okna na Białorusi

Wagnerowcy ruszyli na Moskwę, ale szybko się z tego wycofali

W piątek 23 czerwca szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn stwierdził, że jego najemnicy zostali zaatakowani przez siły rosyjskie. "Następny krok należy do nas" - zapowiedział i wraz ze swoimi najemnikami ruszył na Moskwę. Ale już w sobotę wieczorem Prigożyn opublikował nagranie, w którym stwierdził, że bojownicy mają wrócić do swoich baz, aby uniknąć rozlewu krwi. Dodał, że jego oddziały zbliżyły się na 200 kilometrów do Moskwy w ciągu ostatnich 24 godzin. Szef wagnerowców miał zgodzić się na deeskalację konfliktu po mediacjach prowadzonych przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę.