RIA Novosti: Sprawa karna przeciwko Prigożynowi nie została zakończona

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti informuje, że sprawa karna przeciwko Jewgienijowi Prigożynowi w związku z buntem nie została umorzona. W weekend poinformowano, że śledztwo w jego sprawie zostanie umorzone w ramach porozumienia, które zakończyło marsz na Moskwę.

- Sprawa nie została zamknięta, śledztwo trwa - przekazał informator agencji.

W sobotę Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej oświadczyła, że 23 czerwca Komitet Śledczy FSB wszczął postępowanie karne przeciwko Prigożynowi na podstawie artykułu 279 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który mówi o organizacji zbrojnej rebelii. Grozi za to kara 20 lat pozbawienia wolności.

Marsz Wagnerowców na Moskwę zakończył się niespełna 200 km od rosyjskiej stolicy po porozumieniu wynegocjowanym z udziałem białoruskiego dyktatora, Aleksandra Łukaszenki. Jak informowano, Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, po pojawieniu się informacji o porozumieniu zapowiedział, że sprawa karna przeciw Prigożynowi zostanie umorzona, a sam Prigożyn uda się na Białoruś.

Okazuje się jednak, że jest inaczej. Informacje, które potwierdzają doniesienia RIA Novosti, potwierdzają kolejni informatorzy.

Prigożyn po raz ostatni widziany był w sobotę około godziny 22:30. Wtedy wsiadł do czarnego suva i w eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuścił siedzibę dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, które zarejestrowały mieszkańców miasta klaszczących i wiwatujących na cześć szefa Grupy Wagnera. Niektóre osoby

podchodziły także, aby uścisnąć dłoń przywódcy buntowników.

Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat losu i miejsca pobytu Prigożyna. Nie wiadomo nawet, czy szef wagnerowców dotarł na Białoruś. Według CNN nie potwierdzają tego władze w Mińsku.

Co dalej z Prigożynem i Grupą Wagnera?

Mimo zawartego za pośrednictwem Łukaszenki porozumienia nie wiadomo co stanie się z Prigożynem i Grupą Wagnera. Według ekspertów nawet gdyby doszło do zakontraktowania najemników Wagnera do rosyjskiej armii, niemożliwa byłaby ich pełna asymilacja z państwowymi żołnierzami. - Ci ludzie są lojalni wobec człowieka, Prigożyna, nie wobec kraju, nie wobec misji. Myślę, że mamy o wiele więcej pytań, na które nie ma teraz odpowiedzi - poinformował w rozmowie z CNN emerytowany major armii amerykańskiej Mike Lyons.

Zdaniem ekspertów również przyszłość Prigożyna jest niepewna. - Nawet jeśli Putin powie: Prigożyn, jedziesz na Białoruś, to i tak [szef wagnerowców - red.] jest zdrajcą i myślę, że Putin nigdy tego nie wybaczy - powiedziała Jill Dougherty, była szefowa moskiewskiego CNN. Dodała także, że niewykluczone jest, że Prigożyn zginie na Białorusi. Stanowiłoby to jednak duże zagrożenie dla Moskwy, ponieważ "tak długo, jak Prigożyn ma jakieś wsparcie, jest zagrożeniem, niezależnie od tego, gdzie się znajduje". Inni specjaliści ostrzegają przywódcę buntowników także przed rosyjskimi herbatami i otwartymi oknami, nawiązując tym samym do osób niewygodnych dla Kremla, które zginęły w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.