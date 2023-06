David Petraeus, szef CIA w latach 2011-2012 i emerytowany generał armii amerykańskiej, skomentował w niedzielę bunt Jewgienija Prigożyna. - Sądzę, że to wstrząsnęło rządem w Moskwie. Był to też wstrząs dla samego Władimira Putina. To sprawiło, że jest on bardziej bezbronny niż kiedykolwiek wcześniej, w ciągu ostatnich dwóch dekad rządów w Rosji. Kto wie, do czego to doprowadzi - stwierdził wojskowy.

Bunt Prigożyna. Były Szef CIA: On nie miał już do tego nerwów

Po zajęciu Rostowa nad Donem i Woroneża kolumna najemników z Grupy Wagnera ruszyła w kierunku Moskwy, ale po kilku godzinach marsz wstrzymano, a białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka wynegocjował porozumienie między Prigożynem a rosyjskimi władzami. - Prigożyn najwyraźniej stracił do tego nerwy. Był jakieś dwie godziny drogi od przedmieść Moskwy, gdzie przygotowywano pozycje obronne. Ten bunt, choć oklaskiwany, nie spotkał się z takim poparciem, na jakie Prigożyn liczył. Znowu zdecydował się pójść na ugodę, odpuścił - powiedział Petraeus.

ISW: Grupa Wagnera ośmieszyła rosyjską armię. "Łukaszenka ma wpływ na Prigożyna"

Były szef CIA dodał, że Prigożynowi udało się pozostać przy życiu, ale stracił założoną i kierowaną przez siebie Grupę Wagnera. - I powinien bardzo uważać na otwarte okna na Białorusi, dokąd teraz się wybiera - ocenił wojskowy, zwracając uwagę, że zagrożenie dla wagnerowców nie minęło.

Rosja. Jewgienij Prigożyn nadal ścigany za bunt

Jak informują rosyjskie niezależne media, rosyjskie organy ścigania nie umorzyły postępowania karnego wobec Jewgienija Prigożyna. Niezależni komentatorzy nazywają sobotnie zajście z udziałem uzbrojonych najemników "wojną dwóch gangsterów o kawałek tortu". Radio Swoboda, powołując się na służby prasowe Grupy Wagnera, podało, że z Prigożynem nie ma kontaktu. Nie wiadomo gdzie jest w tej chwili koordynator rosyjskich najemników.

Bunt Prigożyna. "Pozycja Putina osłabła, bo całą robotę oddał Łukaszence"

W trakcie sobotnich zajść, gdy wagnerowcy maszerowali na Moskwę, część rosyjskich mediów niezależnych i zagraniczne agencje poinformowały, że stolicę opuścił dyktator Władimir Putin. Kreml nie potwierdził tych doniesień. Nie wiadomo było też, gdzie jest reżimowy minister obrony Siergiej Szojgu. Dopiero teraz opublikowane zostały pierwsze od prawie trzech dni kadry, na których widać szefa tego resortu.

Część niezależnych komentatorów wskazuje, że bunt Prigożyna był związany nie tylko z osobistymi rozliczeniami między biznesmenem a Putinem, ale odbywał się pod parasolem jednej z rosyjskich służb bezpieczeństwa.