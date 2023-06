Grupa Wagnera pod przywództwem Jewgienija Prigożyna ogłosiła w sobotę rano zajęcie obiektów wojskowych w Rostowie nad Donem. Jeszcze tego samego dnia wagnerowcy planowali zaatakować Moskwę. Wieczorem 24 czerwca poinformowano jednak, że wskutek negocjacji prowadzonych głównie przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę pucz został zakończony. W zamian za przerwanie buntu Kreml miał zrezygnować ze ścigania Jewgienija Prigożyna oraz jego najemników. Aby uniknąć rozlewu krwi, bojownicy mieli wrócić do swoich baz, a Prigożyn miał znaleźć schronienie na Białorusi.

Po negocjacjach przeprowadzonych przez Łukaszenkę Prigożyn miał, w ramach zawartego porozumienia, bez żadnych konsekwencji wyjechać na Białoruś. O zgodzie Jewgienija Prigożyna na deeskalację w Rosji jako pierwsza poinformowała kancelaria białoruskiego samozwańczego prezydenta. Nie wiadomo jednak, jaki status miałby otrzymać szef Grupy Wagnera po wyjeździe z Rosji. Informacji tej nie chciał ujawnić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Prigożyn po raz ostatni widziany był w sobotę około godziny 22:30. Wtedy wsiadł do czarnego suva i w eskorcie uzbrojonych żołnierzy opuścił siedzibę dowództwa Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, które zarejestrowały mieszkańców miasta klaszczących i wiwatujących na cześć szefa Grupy Wagnera. Niektóre osoby podchodziły także, aby uścisnąć dłoń przywódcy buntowników.

Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat losu i miejsca pobytu Prigożyna. Nie wiadomo nawet, czy szef wagnerowców dotarł na Białoruś. Według CNN nie potwierdzają tego władze w Mińsku. W minioną niedzielę amerykańska stacja telewizyjna wysłała do biura prasowego Grupy Wagnera pytanie o miejsce pobytu Prigożyna. W odpowiedzi nie otrzymała jednak informacji o tym, gdzie się teraz znajduje przywódca buntowników. "Przesyła wszystkim pozdrowienia i odpowie na pytania, kiedy będzie miał taką możliwość" - napisali krótko wagnerowcy.

Co dalej z Prigożynem i Grupą Wagnera?

Mimo zawartego za pośrednictwem Łukaszenki porozumienia nie wiadomo co stanie się z Prigożynem i Grupą Wagnera. Według ekspertów nawet gdyby doszło do zakontraktowania najemników Wagnera do rosyjskiej armii, niemożliwa byłaby ich pełna asymilacja z państwowymi żołnierzami. - Ci ludzie są lojalni wobec człowieka, Prigożyna, nie wobec kraju, nie wobec misji. Myślę, że mamy o wiele więcej pytań, na które nie ma teraz odpowiedzi - poinformował w rozmowie z CNN emerytowany major armii amerykańskiej Mike Lyons.

Zdaniem ekspertów również przyszłość Prigożyna jest niepewna. - Nawet jeśli Putin powie: Prigożyn, jedziesz na Białoruś, to i tak [szef wagnerowców - red.] jest zdrajcą i myślę, że Putin nigdy tego nie wybaczy - powiedziała Jill Dougherty, była szefowa moskiewskiego CNN. Dodała także, że niewykluczone jest, że Prigożyn zginie na Białorusi. Stanowiłoby to jednak duże zagrożenie dla Moskwy, ponieważ "tak długo, jak Prigożyn ma jakieś wsparcie, jest zagrożeniem, niezależnie od tego, gdzie się znajduje". Inni specjaliści ostrzegają przywódcę buntowników także przed rosyjskimi herbatami i otwartymi oknami, nawiązując tym samym do osób niewygodnych dla Kremla, które zginęły w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.