Co po rebelii Prigożyna? Szojgu ma się dobrze, Zełenski omawia sytuację w Rosji z Bidenem i Dudą

W piątek wieczorem Jewgienij Prigożyn oskarżył rosyjską armię na wagnerowców. Zażądał też wydania Siergieja Szojgu, z którym jest skonfliktowany. Szef Grupy Wagnera poinformował, że jego siły ruszyły na Moskwę, jednak jego rebelia szybko skończyła się ugodą z władzami Rosji.

Co po rebelii Prigożyna? Szojgu ma się dobrze

Obecnie nie wiadomo, czy rosyjski minister obrony poniesie jakieś konsekwencje w związku z buntem Prigożyna i jego najemników. Według Instytutu Badań nad Wojną mówi się, iż Siergieja Szojgu mógłby zastąpić Aleksiej Diumin, gubernator obwodu tulskiego. Na razie jednak szef resortu obrony ma się dobrze. W poniedziałek rano kremlowska agencja prasowa RIA Novosti przekazała, że odwiedził rosyjskie wojska w Ukrainie. "Siergiej Szojgu dokonał inspekcji stanowiska dowodzenia Zachodniej Grupy Wojsk w strefie operacji specjalnej [wojny - red.] i wyznaczył zadania dla żołnierzy. Dowódcy (...) otrzymali zadanie kontynuowania aktywnego rozpoznania w celu wcześniejszego ujawnienia planów wroga i zapobieżenia ich podejścia do linii kontaktu" - poinformowała. Minister obrony Rosji zwrócił też uwagę na skuteczność Zachodniej Grupy Wojsk w identyfikowaniu i niszczeniu sprzętu wojskowego oraz koncentracji sił Ukrainy. Szojgu wysłuchał również raportu dowódcy jednostki.

Spekulacje trwają również ws. wymiany szefa Sztabu Generalnego Rosji gen. Walerija Gierasimowa - w tym przypadku także nie wiadomo, jakie poniesie on konsekwencje wagnerowskiej rebelii. "Jakiekolwiek zmiany w kierownictwie resortu obrony byłyby znaczącym zwycięstwem Prigożyna, który oskarża Szojgu i Gierasimowa o śmierć dziesiątek tysięcy rosyjskich żołnierzy w Ukrainie" - podkreśla Instytut Badań nad Wojną.

ISW: Prigożyn mógł dotrzeć nawet do Moskwy, ale się przeliczył

O sytuacji w Rosji Zełenski rozmawiał z Bidenem i Dudą

Bunt Grupy Wagnera był jednym z tematów rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Joe Bidenem. "Omówiliśmy przebieg działań wojennych i procesy zachodzące w Rosji. Świat musi wywierać presję na Rosję, dopóki nie zostanie przywrócony międzynarodowy porządek" - poinformował ukraiński prezydent. "Ważne jest dalsze zwiększanie zdolności Ukrainy do ochrony nieba. W tym kontekście podziękowałem również za wsparcie koalicji myśliwców. Rozmawialiśmy też o dalszym rozszerzaniu współpracy obronnej, z naciskiem na broń dalekiego zasięgu. Jestem wdzięczny za gotowość USA i narodu amerykańskiego do stania ramię w ramię z Ukrainą, aż do pełnego wyzwolenia wszystkich naszych terytoriów w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy rozmawiał również z Andrzejem Dudą. "Omówiliśmy ostatnie wydarzenia w Rosji i ich wpływ na przebieg działań wojennych oraz sytuację bezpieczeństwa w regionie. Opowiedziałem o sytuacji na polu walki i o niebezpiecznej sytuacji stworzonej przez okupantów w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

