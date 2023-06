Wybory parlamentarne w Grecji. Centroprawica zmiażdżyła przeciwników, na ulicach feta

Ugrupowanie uzyskało 158 mandatów w 300-osobowym parlamencie. Druga była lewicowa Syriza kierowana przez byłego premiera Alexisa Tsiprasa - uzyskała ona 17,8 procent głosów. Socjalistyczny PASOK dostał 11,9 procent, a komunistyczne KKE - 7,6 procent głosów. W sumie 3-procentowy próg przekroczyło osiem formacji, w tym również skrajnie prawicowa partia Spartanie. Frekwencja wyniosła 52,7 procent.

Wybory parlamentarne w Grecji. Miażdżące zwycięstwo centroprawicy

Liderowi zwycięskiego ugrupowania Kyriakosowi Mitsotakisowi pogratulował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Amerykański prezydent stwierdził w wydanym oświadczeniu, że z niecierpliwością czeka na kontynuację współpracy pomiędzy krajami. Gratulacje przekazali również prezydent Francji Emmanuel Macron i minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani.

Kiriakos Mitsotakis po raz pierwszy został premierem Grecji w lipcu 2019 roku. W walce o drugą kadencję zapowiadał przeprowadzenie licznych reform. - Przed nami poważne zadania, które zmienią Grecję - powiedział w niedzielę i obiecał, że wkrótce rozpoczną się "poważne reformy".

Mitsotakis został nagrodzony przez wyborców jako lider, który wyprowadził Grecję z poważnego kryzysu zadłużenia. (...) To ktoś, kto dotrzymał przynajmniej części swoich obietnic, czyli więcej niż wielu wcześniej w Grecji

- powiedział, cytowany przez CNN, Nick Malkoutzis, starszy analityk polityczny w Macropolis. To drugie wybory do greckiego parlamentu w ciągu miesiąca. W głosowaniu, które odbyło się w maju, Nowa Demokracja zdobyła 41 procent głosów. Ten wynik nie wystarczył jednak, by samodzielnie rządzić krajem. Partii zabrakło do tego pięciu mandatów w parlamencie, dlatego jej liderzy zdecydowali się powtórzyć wybory. W greckim parlamencie do obsadzenia jest trzysta miejsc. Głównymi tematami kampanii wyborczej były sprawy gospodarcze oraz migracja. Kiriakos Mitsotakis zapowiedział m.in. dalszą rozbudowę 35-kilometrowego ogrodzenia na granicy grecko-tureckiej, aby powstrzymać migrantów próbujących przedostać się do Grecji.

