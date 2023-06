CNN o buncie Grupy Wagnera: Amerykanie spodziewali się, że będzie "bardziej brutalnie i krwawo"

Amerykański urzędnik, który poprosił o anonimowość, ocenił w rozmowie z CNN, że przejazd Grupy Wagnera do Rostowa nad Donem, a potem w kierunku Moskwy mógł spotkać się z większym oporem ze strony rosyjskiej armii. Przyznał, że zaskakujące było szybkie zawarcie porozumienia z Grupą Wagnera, w którym miała uczestniczyć strona białoruska. - Ocenialiśmy, że będzie o wiele bardziej brutalnie i krwawo - stwierdził urzędnik.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną". Serial o LGBT+ w Polsce. Odc. 5. "Dorian"

- Myślę, że ważne jest, abyśmy nie spekulowali. Podejrzewam, że w nadchodzących dniach i tygodniach dowiemy się coraz więcej, w tym rzeczywistych szczegółów zawartej umowy. Być może Putin nie chciał zniżać się do poziomu bezpośrednich negocjacji z Prigożynem, więc warto było wciągnąć w to w jego imieniu kogoś takiego jak Łukaszenka - mówił w niedzielę w rozmowie z NBC sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Z kolei w wywiadzie dla CBS zaznaczył, że "jest za wcześnie, by powiedzieć, co stanie się z siłami Wagnera, czy wrócą do walki". - To było niezwykłe, że kierowali się z Ukrainy do Rosji. Ale jest jeszcze za wcześnie, by stwierdzić, czy wrócą do walki jako Grupa Wagnera, czy zostaną zintegrowani z regularnymi siłami rosyjskimi, co to oznacza dla Grupy w innych częściach świata - powiedział Antony Blinken.

Rosja. Najemnicy w trakcie buntu zabili od 13 do 20 rosyjskich pilotów

Z szacunków wynika, że w trakcie marszu na Moskwę zbuntowani najemnicy zabili od 13 do 20 rosyjskich pilotów wojskowych. Blogerzy analizujący sytuację po jednodniowym puczu ustalili, że wagnerowcy zniszczyli siedem jednostek powietrznych, w tym wyspecjalizowane śmigłowce Mi-8 REB, przeznaczone do zagłuszania sygnałów elektronicznych.

Serwis wojskowy Fighterbomber napisał o 13 zabitych przez najemników pilotach. Inny serwis, związany z reżimowym resortem obrony, podał, że wagnerowcy zabili 15 żołnierzy, z których większość to piloci. Jeszcze inni blogerzy informują o 20 ofiarach buntu najemników. Bunt trwał ostatecznie dobę. Zakończył się odwrotem Wagnerowców. Moskiewski reżim zapowiedział, że odstąpi od ich ścigania. Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ma przenieść się do Białorusi.